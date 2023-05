L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 maggio fornirà informazioni riguardanti la sfera sentimentale e il lavoro dei dodici segni dello zodiaco. Nella classifica giornaliera al primo posto si trovano i Gemelli, mentre in ultima posizione c'è il Capricorno.

Previsioni zodiacali dall'8 al 14 maggio: i primi sei segni in classifica

Gemelli (1° posto): in amore le cose andranno particolarmente bene e la settimana si prospetterà pregna di elementi positivi, soprattutto per la passione che metterete. Nessun obiettivo vi sarà precluso in ambito lavorativo, a patto che siate sempre motivati e decisi.

Bilancia (2° posto): in amore potreste cominciare a pensare al futuro, saranno particolarmente indicati soprattutto i giorni centrali della settimana. Per quel che riguarda il lavoro cercate di rilassarvi un po' di più, specialmente nel fine settimana.

Acquario (3° posto): sfruttate al meglio i giorni che avete davanti, non sempre vi capiterà una settimana così favorevole in ambito sentimentale. Nel lavoro potreste essere tentati da nuove e interessanti opportunità, non sprecate le vostre occasioni.

Leone (4° posto): cercate di fare i bravi, non siate nervosi sennò rischierete di indispettire la vostra dolce metà, viste le stelle favorevoli non ce n'è affatto bisogno. Continuate con la giusta determinazione e brillantezza e otterrete buoni risultati lavorativi.

Sagittario (5° posto): in amore sarete soddisfatti del rapporto che avete instaurato con la vostra dolce metà, non date niente per scontato e accertatevi che per lei sia lo stesso. La settimana lavorativa vi potrebbe dare buone soddisfazioni, attenzione solamente a non strafare e a non cercare sempre la competizione.

Ariete (6° posto): qualche discussione potrebbe accendere la vostra relazione, non tirate troppo la corda e moderate i toni.

Alcuni colleghi potrebbero chiedere il vostro aiuto, metteteci tutto l'impegno necessario e rispondete positivamente.

Previsioni astrologiche dall'8 al 14 maggio: le restanti posizioni

Scorpione (7° posto): in amore potreste avere qualche tentennamento, il fine settimana potrebbe essere determinante per appianare tutte le divergenze.

Dovrete applicarvi molto e soprattutto concentrarvi per raggiungere un risultato professionale a cui tenete molto.

Cancro (8° posto): il vostro partner potrebbe essere un po' nervoso, cercate di alleggerire le sue pene e regalatele un weekend indimenticabile. Riflettete sulla mansione che state svolgendo, ultimamente sembrerebbe non soddisfarvi troppo.

Pesci (9° posto): in amore attenti al terzo incomodo, non tutte le persone che vi si avvicineranno avranno buoni propositi. In ambito professionale potreste aver bisogno di un chiarimento con i vostri datori di lavoro.

Toro (10° posto): avrete tutto il tempo per chiarire col partner alcuni aspetti della vostra vita sentimentale, fate con calma ma siate decisi.

Per quanto riguarda il lavoro approfittate del buon momento e accettate incarichi di responsabilità.

Vergine (11° posto): la vostra storia d'amore potrebbe andare avanti senza grandi sussulti, cercate di essere più attivi e non perdetevi nel grigiore di un rapporto senza mordente. Il lavoro potrebbe aiutarvi a distrarvi un pochino, non abusatene però e tenete d'occhio lo stress.

Capricorno (12° posto): una discussione potrebbe rovinare la vostra settimana, state attenti soprattutto se il partner è particolarmente permaloso. Bene l'aspetto lavorativo, la vostra sapienza nell'organizzare vi rende quasi indispensabili.