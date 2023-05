L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 maggio è pronto a fornire una panoramica generale di ciò che aspetta per ciascun segno con le analisi dei sette giorni da lunedì a domenica. L'Astrologia aiuterà a navigare attraverso sfide ed opportunità che si presenteranno nella vita quotidiana. Poter sfruttare al meglio l'energia cosmica, dunque per raggiungere qualsiasi obiettivo, la priorità di ogni Oroscopo che si rispetti è dare consigli e dritte utili. Allora, vediamo di mettere in evidenza le previsioni astrologiche della settimana anche in ottica della classifica.

Oroscopo e pagelle della settimana, segno per segno

ARIETE: Questa settimana potrebbe essere un po' impegnativa per l'Ariete, ma se si riuscirà a rimanere concentrati e determinati, potreste raggiungere grandi traguardi. In amore, potrebbe esserci un po' di tensione, ma le cose si risolveranno positivamente. In conclusione di settimana, la positività potrebbe sorridere a diversi nativi. Voto 8.

TORO: Il periodo relativo alla settimana entrante sarà discreto, con piccole opportunità da sfruttare, specialmente nel campo lavorativo. Potrebbe essere un momento perfetto per fare avanzare la propria carriera. In amore, ci potrebbe essere qualche discussione, ma le cose si risolveranno. Nel weekend, la fortuna potrebbe essere a favore dei nativi di seconda e terza decade.

Voto 6.

GEMELLI: Questa settimana porta un periodo di crescita e di sviluppo personale per molti Gemelli. Qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente ispirato e motivato, e non è detto che alla fine farà grandi progressi in alcuni progetti personali. In amore, le cose potrebbero andare molto bene. Verso la fine della settimana, la fortuna darà modo a diversi nativi di poter raggiungere alcuni obiettivi in agenda.

Voto 9.

CANCRO: I prossimi sette giorni porteranno un periodo di riflessione e di introspezione per i nativi. Più di qualcuno potrebbe sentire il bisogno di fare un po' di pulizia nella propria vita, forse anche eliminando ciò che non è più utile o necessario. In amore, in qualche caso monterà un po' di tensione, ma le cose si risolveranno positivamente.

Al termine del periodo, la buona sorte potrebbe sorridere a coloro in attesa di risposte. Voto 7.

LEONE: Questa settimana potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per fare o disfare a piacimento. Grande attività e impegni potrebbero motivare e determinare tanti del segno a raggiungere i propri obiettivi. In amore, ci potrebbe essere qualche tensione, ma le cose si risolveranno senza troppi sforzi. Nel weekend, le stelle del momento potrebbero aiutare alcuni Leone a raggiungere nuovi traguardi. Voto 8.

VERGINE: La settimana in analisi svela ai nati Vergine un periodo di grande creatività. In generale, più di qualche nativo potrebbe sentirsi particolarmente ispirato e alla fine riuscire a fare grandi progressi in diversi campi.

In amore, le cose potrebbero andare abbastanza bene. Verso la fine della settimana, la dea bendata potrebbe aiutare la Vergine a centrare una bella vincita. Voto 6.

BILANCIA: I sette giorni, presi nel complesso, mostrano un periodo di grande attività sociale per tantissimi Bilancia. Molti potrebbero avere diverse opportunità per incontrare nuove persone e magari fare anche nuove amicizie. In amore, le cose, oltre a ricominciare ad andare bene, porteranno novità da sfruttare soprattutto in coppia. Nel weekend, la buone fortuna sorriderà a chi avrà il coraggio di rischiare qualcosina. Voto 9.

SCORPIONE: Il periodo relativo alla settimana numero due del mese di maggio sarà foriera di determinazione e coraggio.

In generale, sarà facile sentirsi particolarmente motivati, concentrati sugli obiettivi da conquistare. In amore, un po' di tensione a metà periodo, poi le cose si risolveranno positivamente con un po' di sereno dialogo. Verso la fine della settimana, sarà molto facile raggiungere una meta prefissa. Voto 7.

SAGITTARIO: Per tantissimi nativi questa che sta per iniziare sarà una settimana di crescita e di sviluppo in diversi campi della vita. Qualcuno del segno potrebbe sentirsi particolarmente ispirato e forse pure abbastanza motivato nel cercare di fare progressi in certe situazioni. In amore, le cose potrebbero andare ottimamente. Nel weekend, poi, la buona fortuna sicuramente farà tornare il sorriso a tanti Sagittario.

Voto 8.

CAPRICORNO: La nuova settimana porterà poca fortuna e altrettanta poca negatività. Quindi potrebbe essere un periodo favorevole alle attività lavorative di qualsiasi genere o tipologia. A metà settimana il giro di boa potrebbe favorire i nati in prima decade, regalando a questi molte opportunità per fare progressi in carriera. In amore, ci potrebbe essere un po' di tensione giovedì, anche se poi le cose si risolveranno positivamente già da venerdì sera. Voto 6.

ACQUARIO: Questa settimana si preannuncia un periodo di grande positività per tanti di voi dell'Acquario. In generale, molti del segno si sentiranno particolarmente ispirati nel cercare nuovi stimoli oppure nuovi hobby da iniziare.

In amore, le cose potrebbero andare molto più bene del solito, regalando in alcuni casi soddisfazioni veramente golose. Nel weekend, la fortuna potrebbe sorridere a chi fosse in procinto di fare scelte importanti. Voto 9.

PESCI: Si sta per avvicinare un periodo di riflessione e forse anche di intima introspezione. In questo periodo qualcuno dei Pesci potrebbe sentire un impellente bisogno di mettere in chiaro una situazione sentimentale, piuttosto che un rapporto collaborativo o di amicizia. In amore invece, potrebbe esserci un po' di astio con qualcuno della propria cerchia famigliare: tranquilli, le cose si risolveranno senza troppi patemi d'animo. Verso la fine della settimana, una persona di fiducia darà una grossa mano nel raggiungere un difficile obiettivo.

Voto 7.

La classifica settimanale: il riepilogo

Ecco lo specchietto schematico riepilogativo dei voti e le posizioni in classifica assegnate ad ogni segno zodiacale: