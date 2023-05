L'oroscopo dell'8 maggio fornirà alcune informazioni riguardanti la sfera sentimentale e quella professionale dei dodici segni zodiacali. Nella classifica giornaliera al primo posto si trova il Capricorno.

Previsioni zodiacali dell'8 maggio: i primi sei segni in classifica

Capricorno (1° posto): riuscirete ad essere concreti nel rapporto con la vostra dolce metà e potrete fare qualche progetto importante per il futuro. Sul lavoro sarete particolarmente decisi a portare a termine una commissione importante, ci riuscirete brillantemente.

Cancro (2° posto): il partner sarà molto soddisfatto di alcune vostre iniziative nei suoi confronti, potreste organizzare qualcosa di veramente speciale.

Il lavoro vi porterà delle buone soddisfazioni personali, ci potrebbero essere sorprese gradite anche a livello economico.

Vergine (3° posto): cercate di essere più tranquilli e sereni nel rapporto con la persona amata e vivrete momenti davvero unici. Se volete ottenere qualcosa di importante in ambito professionale cercate di essere più ambiziosi e otterrete risultati insperati.

Gemelli (4° posto): in amore sarete in grado di invertire in maniera importante le sorti della giornata, c'è da dire che non comincerà benissimo. Sul lavoro non avrete grandi grattacapi, provate a raggiungere lo step successivo.

Sagittario (5° posto): la vostra dolce metà vi adora, non tradite mai la sua fiducia e supportatela al massimo delle vostre possibilità.

Per quel che riguarda il lavoro potreste avere voglia di un cambiamento radicale, pensateci attentamente.

Leone (6° posto): potreste prendere delle decisioni affrettate, va bene seguire il vostro istinto ma metteteci anche un po' di razionalità. Anche sul lavoro potreste non avere le idee sufficientemente chiare, non pensate troppo e agite.

Previsioni astrologiche dell'8 maggio: le restanti posizioni

Bilancia (7° posto): mostrate maggiore equilibrio e rilassatevi insieme al vostro partner, una bella cenetta romantica potrebbe fare al caso vostro. La vostra attività professionale vi renderà felici, anche se alcune persone proveranno a mettervi il bastone tra le ruote.

Scorpione (8° posto): l'istinto è la vostra arma in più ma a volte anche la vostra debolezza, per una volta ragionate e poi agite. Sul lavoro dovrete guardarvi da alcuni colleghi particolarmente invidiosi delle vostre idee vincenti.

Acquario (9° posto): in amore potreste aver voglia di qualcosa di stimolante e nuovo, scegliete bene le persone alle quali donare i vostri sentimenti. Il lavoro vi darà buone soddisfazioni, ma fate attenzione a non commettere errori che potrebbero danneggiarvi.

Toro (10° posto): le cose a livello sentimentale potrebbero non andare affatto bene, cercate solo di non renderle troppo negative. Potrebbe verificarsi qualche intoppo in ambito lavorativo, dategli il giusto peso e andate avanti.

Pesci (11° posto): sembrerete non essere troppo convinti della vostra attuale relazione, se lo ritenete non portatela avanti inutilmente. Un vostro obiettivo lavorativo potrebbe essere messo in discussione, non demordete.

Ariete (12° posto): la vostra dolce metà potrebbe accusarvi di essere freddi nei suoi confronti, cercate di farle cambiare idea. Sul lavoro lasciate da parte la pigrizia e concentratevi sulle cose importanti.