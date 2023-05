L'oroscopo del 9 maggio fornirà alcune indicazioni utili per quel che riguarda l'amore e il lavoro dei dodici segni zodiacali. Nella classifica giornaliera al primo posto si trova il Leone, mentre in ultima posizione c'è la Bilancia.

Previsioni zodiacali del 9 maggio: i primi sei segni in classifica

Leone (1° posto): in amore sarete particolarmente vivaci e non tralascerete nessun particolare per fare felice il vostro partner. Sul lavoro il vostro impegno e la vostra determinazione vi porteranno al successo.

Gemelli (2° posto): chiarite immediatamente qualcosa che avete ancora di irrisolto con la persona amata e la giornata andrà poi splendidamente.

Sul lavoro pensate maggiormente a voi stessi e non preoccupatevi delle cose altrui.

Toro (3° posto): se siete in coppia vivrete momenti molto belli con la persona amata, i cuori solitari potrebbero avere fortuna e iniziare qualcosa di importante. Sul piano professionale se volete raggiungere un obiettivo non datevi mai per vinti.

Scorpione (4° posto): in amore avrete le idee molto chiare e cercherete di rendere soddisfacente il rapporto con la vostra dolce metà, metteteci sempre la passione necessaria. Se avete delle buone soluzioni parlatene con i vostri superiori, vi daranno sicuramente ascolto.

Cancro (5° posto): non fatevi trascinare dalla pigrizia e rendete la giornata maggiormente produttiva sia in campo sentimentale che lavorativo.

In particolare per quel che riguarda la vostra professione non date mai nulla per scontato.

Capricorno (6° posto): non è esclusa qualche discussione con il vostro partner, niente di particolarmente rilevante ma potrebbe essere un campanello d'allarme. Nel lavoro potreste aver bisogno di un aiuto fidato per portare a compimento un progetto importante.

Previsioni astrologiche del 9 maggio: le restanti posizioni

Acquario (7° posto): l'aspetto sentimentale vi regalerà sprazzi di felicità che potrete vivere con la persona amata. Sul lavoro cercate di essere maggiormente elastici, non sempre la rigidità paga e a volte può essere dannosa.

Sagittario (8° posto): la vostra relazione amorosa non sta andando per il verso giusto, prendete una decisione definitiva e portatela avanti.

Siate più concreti nel lavoro e non ascoltate troppo il parere degli altri, non sempre sarà spassionato.

Ariete (9° posto): potreste non vedere di buon occhio alcuni atteggiamenti della vostra dolce metà, siate giusti nel giudizio senza essere prevenuti. Sul lavoro cercate di essere obiettivi e se avete sbagliato sappiate chiedere scusa.

Pesci (10° posto): le cose in amore non vanno per il verso giusto, cercate di risolvere le vostre questioni senza troppe intromissioni da parte di terze persone. Non male la parte lavorativa, continuate così e vi toglierete delle belle soddisfazioni.

Vergine (11° posto): potreste essere tentati di polemizzare con il vostro partner per alcune situazioni che vi sono andate giù, mantenete la calma.

Anche il lavoro vi potrebbe portare malumore, gestite tutto con prudenza e perseveranza.

Bilancia (12° posto): non dovrebbe essere la giornata giusta per chiarire alcune cose con la persona amata, finireste per peggiorarle. Il lavoro non sarà la vostra priorità, sarete meno lucidi del solito.