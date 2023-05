L'oroscopo dell'ultima settimana di maggio raccomanda ai nativi dell'Ariete che hanno una relazione d'amore di fare attenzione agli atteggiamenti del partner. Per i nativi del Leone sentimentalmente impegnati, si prospetta una settimana neutra, invece, per i nati in Pesci una settimana proficua. A seguire, l'astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 maggio, e le previsioni zodiacali con le pagelle da Ariete a Pesci.

Previsioni dell'oroscopo settimanale 22-28 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, dovete prestare particolarmente attenzione a ciò che dite al vostro partner.

Un’osservazione che vi sembra innocente potrebbe urtare la sensibilità della persona amata. I cuori solitari del segno non devono perdere la speranza e portare avanti la ricerca dell’anima gemella. In campo lavorativo, le stelle di questo periodo favoriscono gli affari e gli investimenti, ma muovetevi con accortezza. Voto: 7

Toro – Sul fronte dell’amore, potreste avere continui scatti nervosi soprattutto nella prima parte della settimana. A scatenare il vostro nervosismo potrebbe essere la maleducazione del vostro partner, oppure situazioni poco piacevoli. Se siete single, dovete aprire bene gli occhi, potreste scoprire che la vostra anima gemella è sempre stata al vostro fianco. Nel settore lavorativo, la fortuna bacia alcuni lavoratori di questo segno.

Attenzione alle spese di troppo. Voto: 6,5

Gemelli – Nel settore amoroso, questa settimana permette di ricucire uno strappo, oppure il ritorno di fiamma. Le coppie in crisi devono avere pazienza ed essere più aperti al dialogo e all’ascolto. Se il vostro cuore è ancora solo, presto incontrerete il partner dei vostri sogni, abbiate pazienza.

Sul fronte del lavoro, non mancheranno ritardi ed equivoci. Cercate di non essere impulsivi, altrimenti rischiate di perdere dei soldi. Voto: 7

Cancro – In amore, portate avanti i progetti di coppia e non lasciate nulla in sospeso, cogliete al volo i suggerimenti per fare qualcosa di diverso. I single del segno non hanno voglia di innamorarsi, di tuffarsi in una nuova avventura amorosa.

Questa settimana, però, vi vedrà molto concentrati sul lavoro, infatti, aumenteranno i progetti. Se dovete concludere un affare, puntate sugli ultimi giorni di maggio, potreste mettere a segno un ottimo colpo. Voto: 8

Astrologia per la settimana dal 22 al 28 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’Oroscopo, questa è una settimana neutra per l’amore. Alcune coppie ritrovano la complicità perduta nelle settimane scorse. Per quelli che si sono lasciati da poco, è un periodo di riflessione. In campo lavorativo, più avete seminato più raccoglierete un buon raccolto. Tuttavia, avete bisogno di una boccata di ossigeno e un po’ di riposo. Voto: 6,5

Vergine – In amore, questa settimana siete determinati a migliorare ciò che non funziona.

Vorreste eliminare con un colpo di spugna le cose negative che vi circondano. Qualche dubbio si presenterà nella mente dei single scoraggiati da come sta andando la loro vita sentimentale. Sul fronte del lavoro, l’argomento più spinoso di questa settimana è il denaro. Molti di voi devono sganciare un bel po’ di quattrini per sanare i debiti o per coprire le spese extra. Voto: 6,5

Bilancia – Nel settore amoroso, dovete armarvi di pazienza ed essere più tolleranti con il vostro partner. Le coppie molto innamorate porteranno avanti i progetti in corso, mentre i single faranno nuovi incontri rivelatori. Se siete disoccupati, dovete capire che lavorare è molto importante, quindi, armatevi di coraggio e mettetevi alla ricerca di un buon impiego.

I lavoratori, invece, devono farsi coraggio e smettere di vedere tutto nero, presto la situazione lavorativa migliorerà. Voto: 6,5

Scorpione – Sul fronte dell’amore, si prospetta una settimana magnifica per molti nativi dello Scorpione. Grazie alla vostra determinazione riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi di coppia. I cuori solitari del segno si mostreranno un po’ gelosi nel vedere la persona interessata interagire con qualcun altro. In campo lavorativo, se cercate la svolta, un impiego ben retribuito, oppure sperate di concludere un buon affare, questo è il periodo giusto. Voto: 8

La settimana 22-28 maggio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nel corso di questa settimana potrebbero nascere scontri verbali tra voi e il vostro partner d’amore, probabilmente per motivi di denaro, spese, oppure gestione familiare.

Anche i single saranno penalizzati da illusioni o insoddisfazioni sentimentali. La situazione lavorativa migliora giorno dopo giorno. Alcuni lavoratori Sagittario potrebbero prendere una pausa in attesa di un premio, una gratificazione, oppure di una promozione. Voto: 6

Capricorno – Settimana pesante per le relazioni amorose, tutta colpa delle continue interferenze familiari, di disguidi lavorativi o di un momento di confusione. Tutto si risolverà la prossima settimana. Nel frattempo, sforzatevi di allontanare dalla vostra mente i risentimenti e i rancori. I single devono aprirsi di più all’amore ed essere più sinceri con se stessi e con gli altri. Nel lavoro, le stelle vi invitano a non farvi distrarre dai troppi pensieri.

Per accordi e trattative, controllate e ricontrollate tutto, potreste migliorare le entrate. Voto: 6,5

Acquario – In amore, questa settimana parte molto bene e voi farete di tutto per renderla ancora più scorrevole e soddisfacente. Le coppie fresche iniziano a mettere le basi solide per lanciare nuovi progetti di vita comune. I cuori solitari del segno non hanno nessuna intenzione di arrendersi, anzi, si metteranno in testa di cercare la loro anima gemella nei locali mai frequentati prima. La situazione lavorativa ed economica brilla questa settimana. Siete pronti a migliorare i vostri traguardi e ottenere il meglio. Se state cercando una nuova occupazione, questo è il periodo eccellente per inviare curriculum a destra e a manca.

Voto: 8

Pesci – Periodo positivo per il settore dedicato all’amore e alla famiglia. Gusterete ogni momento con il vostro partner e i vostri familiari, avrete voglia di uscire, mangiare, bere e godervi la vita in ogni modo possibile e immaginabile. Se siete ancora single, è perché il vostro partner deve essere una persona che vi permetta di esprimere quello che provate senza problemi. Per il lavoro, l'oroscopo dice che questa è una settimana proficua, ma per affrontare colloqui o presentazioni aziendali sarà meglio aspettare la prima settimana di giugno. Voto: 7,5