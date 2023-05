La terza settimana del mese di maggio è arrivata la sua naturale conclusione. Quali novità ha in serbo questa nuova giornata per tutti i segni zodiacali? Per scoprirlo basterà leggere l'oroscopo di domenica 21 maggio 2023.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata è meglio non arrabbiarsi, idem nei giorni successivi. Nel lavoro potrebbe esserci un qualche ritardo, ma comunque un traguardo prossimamente verrà raggiunto.

Toro: per i sentimenti, se una storia al momento non sta andando come vorreste, presto ci sarà un riavvicinamento.

Nel lavoro non mancano alcune tensioni, ma tutto comunque si risolverà.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna nel segno regala una buona vitalità, attenzione però a qualche momento di agitazione. Nel lavoro è possibile che arrivi una nuova chiamata.

Cancro: in amore la giornata nasce con qualche emozione in più e gli incontri saranno favoriti. Le sensazioni che nascono ora saranno interessanti. A livello lavorativo Giove è favorevole e aiuta ad avere dei miglioramenti complessivi.

Leone: per i sentimenti in questa giornata la Luna sarà favorevole e aiuterà, cercate di recuperare nuove emozioni. Nel lavoro è un momento importante per studiare delle nuove strategie.

Vergine: a livello amoroso è una domenica importante per cercare di riportare equilibrio.

Nel lavoro un'attività che arriva ora potrebbe portarvi lontano.

La seconda sestina

Bilancia: in amore Venere è ancora in opposizione, per questo motivo cercare di evitare dispute inutili e state lontani dalle polemiche. Nel lavoro state cercando maggiore serenità.

Scorpione: per i sentimenti è un momento conflittuale, quindi è meglio cercare di risolvere alcuni fastidi.

Nel lavoro iniziate a pensare a nuovi accordi, questo è un periodo utile per voi.

Sagittario: in amore vi è agitazione, serve prudenza nei rapporti con gli altri, attenzione a gestire al meglio le parole. Nel lavoro alcuni ostacoli dovranno essere superati, vi sentite piuttosto agitati.

Capricorno: a livello sentimentale c'è un recupero delle emozioni, ma dei nuovi incontri porteranno a dei dubbi.

Nel lavoro Marte è in opposizione, ma tante cose si stanno sbloccando e presto arriveranno novità.

Acquario: per i sentimenti la Luna favorevole aiuta, le sensazioni che proverete ora sono positive. Nel lavoro è meglio evitare qualsiasi tipo di contrasto, se ci sono delle richieste da fare agite adesso.

Pesci: in amore è una giornata che porta qualcosa in più, attenzione solo a qualche ripensamento. Nel lavoro è tempo di nuove scelte, le quali saranno favorite grazie a Giove attivo.