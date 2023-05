L'oroscopo del 12 maggio 2023 consiglia ai nati in Toro che hanno un lavoro di osare di più. Per i lavoratori nati sotto il segno del Cancro, è un periodo positivo per la carriera, invece, per i nativi della Vergine devono prepararsi ai cambiamenti nel settore dei sentimenti. Per conoscere le novità delle stelle, si consiglia di leggere le seguenti previsioni astrologiche dedicate al giorno 12 maggio e le pagelle segno per segno.

La giornata di venerdì 12 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – È un periodo favorevole per i sentimenti, ma quelli che bruciano di gelosia devono trovare un modo per placarla.

Acchiappate al volo le diverse occasioni per stare accanto alla persona che vi piace tanto. Segni di ripresa in campo professionale. Non abbiate paura di assumere nuove responsabilità e se ricevete una proposta allettante, non perdetela di vista. Occhio alle allergie. Voto: 7,5

Toro – Se i primi mesi dell’anno sono stati tristi, è il momento di risorgere dalle ceneri. Non trascurate il settore dell’amore, trovate sempre un modo per sorprendere il vostro partner. Dare e ricevere è uno scambio bellissimo. Se avete un’attività indipendente, è il momento di osare di più. Qualche problema fisico potrebbe turbare la serenità di questa giornata. Voto: 7

Gemelli – In questo periodo siete pronti a dare il massimo.

Anche chi si sente appesantito dall’età ritrova vigore e si rimette in careggiata. La situazione amorosa migliore ora dopo ora. Dal punto di vista professionale, l'Oroscopo consiglia di non perdere mai la concentrazione e di stare più attenti anche ai dettagli più piccoli. Avere spesso la testa fra le nuvole non va bene. Voto: 7

Cancro – Analizzate tutto ciò che avete appreso negli anni passati.

Fare i paragoni tra un rapporto vecchio e quello nuovo non va bene, potrebbe infastidire il vostro attuale partner. Ai single, l'oroscopo consiglia di non mettere dei paletti già al primo incontro. Periodo positivo anche per la vostra carriera, i più svegli riceveranno una gratifica. Non trascurate i segnali di un disturbo fisico.

Voto: 6,5

Previsioni delle stelle per la giornata di venerdì 12 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – I mesi scorsi vi hanno dato modo di riflettere e questa giornata vi regalerà maggiore chiarezza, più autostima in voi stessi. Meritate gioia e tranquillità. Anche le storie che vacillavano un po’ troveranno il giusto equilibrio. Nel lavoro, non siete sempre malleabili, perdete le staffe quando vi toccano il tasto sbagliato. In salute, state recuperando in maniera graduale. Voto: 6,5

Vergine – Qualche cambiamento porrebbe portare un po’ di scompiglio nella vita di coppia, ma anche ai cuori solitari più incalliti. Quello che manca nel rapporto amoroso è la complicità, ritrovatela e fate capire alla vostra dolce metà che va tutto bene.

Alcuni nati in Vergine sono indietro con i pagamenti, potrebbe aprirsi un periodo complicato e caotico. Dovete lavorare parecchio, se volete evitare qualche problema con la banca. Per il bene della vostra salute, sforzatevi di tenere sotto controllo il nervosismo. Voto: 5

Bilancia – Secondo l'oroscopo, vi attende un periodo tra alti e bassi. La vostra tendenza a isolarvi più spesso porterà conseguenze disastrose in termini di socialità. Non arrendetevi, presto vedrete la luce in fondo al tunnel. In campo lavorativo, le trattative potrebbero bloccarsi improvvisamente, non pensate subito al peggio. Per eliminare certe preoccupazioni, fate spesso una lunga passeggiata in mezzo alla natura. Voto: 5

Scorpione – Nel corso di questa giornata potreste ritrovarvi ad affrontare una delle vostre paure più grandi: paura di amare.

Negli ultimi tempi siete diventati fifoni nei confronti dei sentimenti e avete paura di provarli. Date tempo al tempo e la paura d’amare svanirà nel nulla e vivrete un rapporto serenamente. Le iniziative lavorative che erano state bocciate verranno di nuovo alla luce e messe in atto. In salute, non mangiate a sbavo, è il momento di alimentarvi in maniera sana ed equilibrata. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 12 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le coppie saranno colpite dalla noia, ma questo capita anche nei rapporti sereni. Alcuni single saranno baciati dalla fortuna e troveranno finalmente l’anima gemella. Chi è in cerca di lavoro non deve arrendersi mai. Se dovete avanzare qualche proposta, fatelo in questo periodo senza pensare troppo alle conseguenze.

Non lasciate in sospeso alcuni pagamenti in scadenza. Per quanto riguarda la salute, l'oroscopo consiglia di mangiare bene e di fare più attività fisica all’aperto. Voto: 7

Capricorno – Siete molto distratti in questo periodo e non avete attenzione verso l'amore. La colpa è di qualche stella che si diverte a creare questa situazione scomoda. Preparatevi ad affrontare qualche discussione pesante, oppure rimediate alle assenze. Alcuni rapporti di lavoro potrebbero essere messi in discussione. Qualsiasi sforzo potrebbe provocarvi problemi muscolari, fate più attività fisica per allentare la tensione. Voto: 5,5

Acquario – Alcuni nativi dell’Acquario si ritrovano a percorrere una strada senza uscite.

Non perdetevi d'animo. Anche se il partner non vi capisce, fareste bene a interrompere la relazione. Far soffrire chi vi sta intorno è soltanto un gesto di egoismo. Se al lavoro le cose non vanno come vorreste, è inutile sperare al miracolo, dovete dare il meglio di voi stessi per raggiungere i risultati desiderati. Le stelle favoriscono quelli che lavorano nel mondo dell’arte o della creatività. Non sottovalutate alcuni malesseri fisici, fate un controllo medico. Voto: 6,5

Pesci – Anche le relazioni amorose più irrequiete troveranno serenità e tregua. Avete capito che alzare la voce non serve a nulla. Anche se alcune strade si dividono, mantenere i rapporti civili è una saggia decisione. I cuori solitari del segno devono fare attenzione agli incontri ambigui. In campo lavorativo, portate avanti i vostri progetti a testa alta, senza guardare in faccia a nessuno. Siate umili come non lo siete mai stati. La vostra salute va a gonfie vele. Voto: 7,5