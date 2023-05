Le previsioni dell'oroscopo dal 22 al 28 maggio invitano i nati sotto il segno della Bilancia ad essere pazienti e ad attendere tempi migliori per raccogliere delle soddisfazioni. I Gemelli sono un po' in bilico.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: ci sono delle soddisfazioni che ci mettono tempo più di altre ad arrivare, ma gustarle, poi, diventa un vero piacere. Sul lavoro bisogna essere più sicuri di sé.

11° Toro: l'Oroscopo dal 22 al 28 maggio invita i nati sotto questo segno ad essere pazienti. Se le cose non vanno esattamente nel modo in cui avevate sperato, non è detto che siate voi la causa.

10° Capricorno: questi giorni saranno molto impegnativi per voi. Verso la fine della settimana, poi, ci saranno delle interessanti novità e dei risvolti per quanto riguarda il lavoro.

9° Ariete: la pazienza è la virtù dei forti e in certi casi è necessario averne davvero tanta. Non siate troppo polemici e cercate di farvi scivolare addosso certe questioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: in amore dovete alzare un po' la guardia. Non fidatevi di tutti quelli che si riempiono la bocca di belle parole. In ambito sentimentale è importante essere molto attenti in questo periodo.

7° Vergine: le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 22 al 28 maggio vi invitano ad essere più attenti alle vostre emozioni.

Spesso tendete a concentrarvi troppo su quello che vogliono gli altri e questo non va bene.

6° Cancro: giornate molto intense quelle che vi aspettano, soprattutto all'inizio della settimana. Poco alla volta, poi, la Luna tornerà favorevole e sarà possibile tirare un sospiro di sollievo.

5° Gemelli: se avete un contratto in bilico o dovete dare risposta per un progetto molto importante, cercate di essere attenti e di riflettere attentamente prima di prendere decisioni troppo frettolose.

Oroscopo segni fortunati dal 22 al 28 maggio

4° in classifica Acquario: siete un po' impazienti e questo potrebbe portarvi a prendere delle decisioni troppo affrettate. In amore è importante mettere da parte l'orgoglio se necessario.

3° Scorpione: le stelle vi invitano ad essere audaci. Si prospettano dei giorni molto interessanti, quindi, cercate di sfruttare al meglio questo transito astrale positivo.

2° Leone: le previsioni dell'oroscopo dal 22 al 28 maggio invitano i nati sotto questo segno a concedersi qualche piccolo sfizio. Ogni tanto nella vita è necessario togliersi qualche soddisfazione.

1° Pesci: momento decisamente favorevole per voi. Sia in amore sia nel lavoro ci sono delle belle emozioni in arrivo. Cercate di tenere il cuore sempre aperto e non fermatevi dinanzi i piccoli intoppi.