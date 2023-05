L'oroscopo di giovedì 18 maggio spiega in che modo i movimenti dei corpi celesti agiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. Per il Toro arriverà il momento di aprirsi di più, mentre il Cancro e il Sagittario si sentiranno incompresi.

Oroscopo di giovedì 18 maggio: Toro ottimo comunicatore

Ariete: sarete pieni di sentimenti positivi e avrete voglia di manifestarli al partner o agli amici. Un collega potrebbe avere bisogno di voi e questo sarà il giorno giusto per dimostrare quanto siete importanti per gli altri.

Toro: la comunicazione sarà il vostro punto forte e grazie al favore delle stelle riuscirete ad essere meno introversi del solito.

Approfittatene per chiarire delle cose che in passato avete preferito tenere per voi.

Gemelli: sarà una giornata piuttosto serena in coppia, mentre al lavoro potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo da superare. Le tentazioni saranno molte, ma dovrete fare attenzione alle spese.

Cancro: non sarà il momento migliore per i rapporti e avrete difficoltà a farvi capire. La persona amata non avrà la pazienza di decifrare i vostri comportamenti, quindi sarà meglio parlare chiaramente.

Oroscopo del giorno: Vergine aperta nei sentimenti

Leone: ci sono dei progetti in ballo che vorreste iniziare senza pensarci troppo, ma sarà meglio consultarvi con qualcuno. Le decisioni andranno prese insieme alle persone care se non volete pentirvene.

Vergine: avrete bisogno di circondarvi di affetto e organizzare una serata in famiglia potrebbe essere una buona idea. Al lavoro ci sarà una bella intesa con i colleghi e sarà più facile portare avanti gli impegni.

Bilancia: la sensibilità è un dono, ma non è facile farne tesoro senza incappare in qualche sofferenza. Le parole di una persona vicina potrebbero ferirvi, anche se involontariamente e dovrete avere pazienza.

Scorpione: anche se vi sentirete un po' insicuri, tutto andrà per il meglio. I sospetti nei confronti della persona amata potrebbero essere soltanto frutto delle vostre paure. Il lavoro procederà bene.

Sagittario diffidente e introverso, Capricorno positivo

Sagittario: non sarà una giornata molto positiva e a peggiorare le cose potrebbe essere la vostra scelta di tenervi dentro ciò che vi fa soffrire.

Avrete l'impressione che nessuno possa capire le vostre preoccupazioni.

Capricorno: non c'è nessuna vetta che non possiate raggiungere e oggi ne sarete consapevoli più che mai. Con questo presupposto la strada che avete davanti può essere soltanto in discesa.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia che le preoccupazioni prenderanno il sopravvento. Sarebbe bene sfogarsi, ma sarete portati più a chiudervi. Non vi resta che rifugiarvi in un buon libro.

Pesci: ci sarà ancora un po' di nervosismo, ma passerà presto. Nel frattempo, provate ad organizzare una sorpresa per qualcuno a cui volete bene: sarà un gesto molto apprezzato e che darà molto anche a voi.