Nella giornata di lunedì 22 maggio 2023, l'oroscopo vedrà il segno del Cancro in prima posizione per la sua felicità, mentre il Toro potrebbe perdere facilmente la pazienza.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 22 maggio: classifica dei primi sei segni

1° Cancro: la tua felicità sarà talmente dirompente che nessuno potrà scalfire minimamente la gioia che in questa giornata si impossesserà di te. Niente e nessuno potrà farti rabbuiare, nemmeno se prendessi una multa ingiustamente.

2° Sagittario: la tua giornata filerà liscia come l'olio, sarai talmente eccitato e adrenalinico che non saprai controllare il tuo istinto e la tua vivacità. Attento però a non correre troppo potresti superare il traguardo e non rendertene conto.

3° Vergine: ti piacerà aiutare gli altri senza apparire troppo, però poi fattene una ragione se nessuno intenderà ricompensarti per ciò che hai effettivamente costruito. Pensa più a te stesso e meno alla gloria delle tue azioni.

4° Leone: lasciati andare al godimento e al divertimento, sia da un punto di vista fisico che mentale. Non arretrare di un centimetro se le cose inizialmente non dovessero andare come credevi, schiena dritta e tanta perseveranza.

5° Toro: potresti essere un po' nervoso perché non trovi la chiave giusta a un tuo piccolo problema. Valuta attentamente tutto, a volte potrebbe essere la serratura a essere difettosa, in quel caso devi solo fartene una ragione e andare molto avanti.

6° Pesci: sei romantico e questo nessuno te lo può negare, ti piace portare la tua dolce metà a cena fuori e poi finire la serata parlando sotto le stelle.

Potrebbe essere considerato troppo sdolcinato, mettici anche un po' di avventurosa passione.

Predizioni astrologiche del 22 maggio: le restanti posizioni

7° Gemelli: saresti interessante e al centro della scena anche se tu non volessi. La tua personalità ti permetterà di attraversare una montagna in pieno inverno, attenzione solamente a utilizzare gli scarponi adeguati.

8° Ariete : il coraggio non ti manca e tu saresti in grado di passare attraverso il muro senza farti accorgere. Fallo però per una buona causa, non sempre riesci a centrare il senso delle cose e rischi di rovinare tutto in un attimo .

9° Bilancia: in questo momento non sei particolarmente socievole, diciamo pure che del prossimo te ne stai fregando ampiamente. La tua giornata potrebbe essere prevalentemente da divano e concludersi con una partita di calcio in tv.

10° Scorpione: sei tremendamente irascibile, una persona affamata a cui stanno togliendo del cibo dalla bocca ti farà un baffo. Meglio non avere a che fare niente con te oggi, girarti alla larga potrebbe essere una buona idea.

11° Acquario: credi di più in te stesso oppure alcune partite non vale la pena nemmeno di giocarle.

Cerca di essere il capitano della squadra anche se in questo momento non rappresenti che un eterno panchinaro.

12° Capricorno: non riesci a goderti la giornata e vedi solo buio e nuvole cariche di pioggia. La giornata non volgerà al meglio e tu esci con un ombrello talmente grande da proteggerti da qualsiasi condizione atmosferica avversa.