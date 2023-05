Prende il via il terzo weekend del mese di maggio per tutti i 12 segni zodiacali. Arrivano quindi le indicazioni astrologiche e le novità del giorno con l'oroscopo di sabato 20 maggio 2023 con i cambiamenti astrologici sia in amore che nel lavoro.

Le previsioni di sabato 20 maggio

Ariete: in amore è una giornata interessante che vede anche la Luna favorevole che porta diverse emozioni. Le sensazioni che proverete saranno interessanti. Nel lavoro avrete bisogno di maggiore aiuto adesso.

Toro: per i sentimenti è un fine settimana che premia le relazioni, attenzione però a qualche possibile provocazione.

Nel lavoro una nuova proposta non mancherà, si potranno risolvere diverse questioni.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata interessante, le nuove storie saranno favorevoli. Nel lavoro se c'è un contratto da firmare, al momento sarà possibile trovare nuovi accordi.

Cancro: in amore si può parlare di incontri favorevoli da adesso, cercate però di non essere troppo prevenuti. A livello lavorativo è un momento in cui dovete fare i conti con una situazione che non era prevista.

Leone: in amore la Luna è favorevole, non sottovalutate i rapporti da qui ai prossimi mesi. Nel lavoro è un momento di recupero, anche se qualcosa potrebbe non andare come prima.

Vergine: per i sentimenti è un momento intrigante, potrete contare adesso su delle belle emozioni.

Nel lavoro la situazione è un po' preoccupante, siete alla ricerca di nuove soluzioni che arriveranno a breve.

Bilancia: a livello amoroso è un fine settimana che vede la Luna favorevole, per questo motivo gli incontri da ora saranno interessanti. A livello lavorativo è una giornata produttiva, sarà possibile recuperare dopo un momento faticoso.

Scorpione: in amore è un momento conflittuale, se qualcosa non funziona è meglio evitare polemiche. Nel lavoro dovete risolvere un problema, ma non tutto dipende da voi.

Sagittario: a livello amoroso la Luna in opposizione potrebbe portare a dei momenti di agitazione, siete in un momento di fermento. Nel lavoro è meglio farsi scivolare le cose addosso e superare il nervosismo.

Capricorno: in amore si potrà recuperare per chi ha già una storia, mentre per i single i nuovi incontri saranno interessanti. Nel lavoro non manca le voglie di fare e le novità.

Acquario: a livello sentimentale è un momento particolare, anche le coppie che stanno insieme a tempo dovranno risolvere un problema. Nel lavoro difficile questo periodo, c'è da fare chiarezza in alcuni rapporti.

Pesci: in amore è una fase di maggiore confusione, meglio evitare problemi in questo periodo. Nel lavoro è una giornata che porta a qualche cambiamento, sfruttate al meglio ogni occasione che arriverà.