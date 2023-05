L'oroscopo di martedì 23 maggio 2023 vedrà il segno dei Gemelli in prima posizione per la sua grande passione, mentre il Cancro vivrà emozioni molto intense.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 23 maggio: classifica dei primi sei segni

1° Gemelli: tornerà in te tanta di quella passione che faticherai addirittura a contenerla. Stai attento alla cassa, le entrate sono buone ma a spendere vai parecchio forte.

2° Cancro: le emozioni che vivrai potrebbero rimanerti impresse per parecchio tempo, sorridi di più e via quel musone che non si addice alla splendida giornata.

Grazie alle tue conoscenze il lavoro sarà molto remunerativo e pieno di soddisfazioni.

3° Scorpione: il tuo partner potrebbe stare un passo indietro, decidi tu se aspettarlo pazientemente oppure spiccare inesorabilmente il volo. Le idee non ti mancano, cerca solamente di capire se sono anche realizzabili, a volte fantastichi un po' troppo.

4° Capricorno: la stai tirando un po' troppo per lunghe, se in amore devi prendere delle decisioni fallo senza pensarci troppo, non è mica questione di vita o di morte. Ci potrebbero essere buone notizie sul lavoro che però rischiano di condizionare il tuo modo di pensare e di essere, vedi tu come comportarti.

5° Ariete: dedica maggiore tempo alla tua dolce metà, ne vale la pensa e sarai ampiamente ricompensato, soprattutto nel dopo cena.

Ci potrebbe essere un avanzamento di carriera, non vedere sempre il lato responsabilità e apprezza anche la soddisfazione personale.

6° Leone: giornata caotica tra delusioni e illusioni, devi decidere tu a cosa dare più peso e quale può essere l'occasione vincente da sfruttare, non essere troppo altalenante nei tuoi pensieri.

Sul lavoro devi essere più costruttivo e pensare molto meno a cose sostanzialmente effimere.

Predizioni astrologiche del 23 maggio: le restanti posizioni

7° Bilancia: cosa ti sta succedendo? troppa pigrizia non va bene e potrebbe rovinare l'umore alle persone a te vicine, datti una bella svegliata. Se un collega non ti va proprio a genio non arretrare di un millimetro e prova a considerarlo il meno possibile, le cose si aggiusteranno.

8° Vergine: potresti avere qualche problemino con il partner ma si risolverà senza colpo ferire, impegnatevi il giusto per andare d'accordo e non polemizzare. Potresti accusare un po' di stanchezza, se non avrai cose clamorose da fare prenditi una giornata di riposo.

9° Toro: non sarà una giornata ideale in amore, hai deciso di startene in disparte e ci può stare ma cerca di non far durare in eterno questa presa di posizione. Sul lavoro avrai una mole di attività importante da svolgere, reggi botta e affronta tutto col sorriso e senza massacrare il cervello altrui.

10° Pesci: oggi potresti mettere da parte la tua tranquillità, è solamente carenza di autostima, rimettiti in piedi e carica a testa bassa.

Il tuo capo potrebbe non apprezzare un tuo atteggiamento, non è necessario salire sul carro del vincitore ma nemmeno darsi la zappa sui piedi.

11° Sagittario: il rapporto con la tua dolce metà sta vacillando e non poco, prova a rimetterlo in piedi, altrimenti amici come prima e tanti saluti. Sul lavoro devi essere meno meticoloso e più elastico, non ti conviene percorrere una strada piena di buche e pozzanghere.

12° Acquario: sarai indeciso e non vorrai fare scelte definitive, niente e nessuno ti vieta di riflettere ma devi essere sempre chiaro col tuo partner, coraggio e schiena dritta. Potrebbe non essere una giornata serena in ambito lavorativo, discuti di meno e renditi maggiormente disponibile.