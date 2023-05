L'oroscopo della giornata di martedì 23 maggio 2023 vede il segno del Leone alla prima posizione, seguito dai segni d'aria Bilancia e Gemelli. Il Sagittario sarà stabile, mentre ritornerà in alto l'Ariete.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Leone in testa alla classifica

1° Leone: gli affari e il lavoro conosceranno una impennata eccezionale che potrebbe non solo migliorare la vostra situazione in campo economico, ma anche regalarvi sempre più autostima e anche allegria. Stare con voi sarà davvero una bella esperienza.

2° Bilancia: finalmente sarete in grado di realizzare dei progetti che potrebbero incrementare la vostra voglia di mettervi in gioco e di rivitalizzare anche qualche rapporto che con il tempo è andato affievolendosi. Secondo l'oroscopo potreste avere dei risvolti anche decisamente ottimali per il campo sentimentale.

3° Gemelli: rimanere ottimisti in questa giornata potrebbe darvi delle sorprese eccezionali sul piano degli affari, ma anche su quello che concerne i sentimenti e anche la famiglia. Secondo l'oroscopo avrete così tanto tempo libero che potreste fare anche una gita fuori porta.

4° Toro: avrete qualche passo importante in una relazione a cui tenete molto, e non necessariamente una di stampo amoroso.

CI saranno molte amicizie che potrebbero supportarvi in un momento particolarmente complesso e dal quale uscirete sempre più forti di prima.

Sagittario capace

5° Sagittario: le capacità che state sfoderando in questo periodo potrebbe darvi dei risultati a lungo termine. Avere un po' di coraggio in amore potrebbe essere davvero positivo se avete intenzione di confessare i vostri sentimenti a qualcuno in particolare.

6° Ariete: l'umore sarà migliore rispetto alle giornate precedenti, e con tanta voglia di fare qualche strappo alla regola che possa in qualche modo ricaricare le batterie. Secondo l'oroscopo avrete qualche piccolo attimo di tensione in famiglia che però arriverà a un compromesso ottimale per entrambe le parti.

7° Acquario: tensione in calo.

L'ansia potrebbe essere in netto calo, soprattutto alla luce di qualche esperienza che ha fatto molto bene all'intesa di coppia. Ci saranno delle evoluzioni e dei cambiamenti nel lavoro che non miglioreranno o peggioreranno la situazione attuale.

8° Vergine: la fortuna eccellente di Giove per il lavoro in questo momento purtroppo non si rifletterà in amore. Probabilmente questo vi metterà giù di corda, ma pensare a qualcosa per cui vale la pena sacrificarne un'altra vi darà nuovo vigore con le questioni personali.

Ansia per Capricorno

9° Capricorno: questo momento di ansia e di pressione sul lavoro potrebbe essere molto deleterio per il vostro fisico, oltre che per la vostra mente. Mantenere un certo equilibrio nel corso della giornata potrebbe essere utile per ritrovare l'armonia in famiglia.

10° Pesci: la voglia di fare tanto in poco tempo non vi mancherà di certo, ma allo stesso tempo le energie che già scarseggiavano potrebbero mettervi in condizione di riposarvi spesso e forse anche male. Secondo l'oroscopo proverete qualche piccola ansia di poco conto.

11° Cancro: ansiosi. Le nostalgie e il malumore di questa giornata potrebbero fare molto male alla vostra tranquillità e di certo non aiuterà la vostra concentrazione, che finora è stata molto tenace. Le emozioni troppo forti potrebbero essere negative per voi, sarà molto meglio stare per conto vostro nel corso della serata.

12° Scorpione: le energie in calo potrebbero essere di ostacolo a progetti che dovrebbero essere pronti entro breve. Secondo l'oroscopo ci saranno anche delle delusioni, che siano in campo amoroso oppure in campo amicale. Siate fedeli a voi stessi.