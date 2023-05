L'oroscopo del 29 maggio per quel che riguarda il lavoro vedrà il segno dello Scorpione in prima posizione per il successo che otterrà, mentre la Bilancia potrebbe trovarsi davanti ad un problema.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica sul lavoro di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 29 maggio sul lavoro: classifica dei primi sei segni

1° Scorpione: sfrutta le armi giuste e avrai un grande successo con i tuoi colleghi e con i superiori. Non farti prendere però troppo la mano da deliri di onnipotenza o dalla consapevolezza di essere invincibile.

2° Capricorno: stai per raggiungere obiettivi importanti, rimani concentrato e niente di vieterà di sognare in grande, nemmeno quelle persone che godrebbero a vederti fallire e vorrebbero metterti il bastone tra le ruote.

3° Cancro: la tua resistenza e il benessere fisico ti aiuteranno anche nella tua professione, la forma è eccezionale, approfittane per andare sempre al massimo. Se ci sarà qualche piccolo impedimento prendilo esclusivamente come tale.

4° Gemelli: hai delle idee assolutamente vincenti, vai avanti con quelle e tirale fuori al momento opportuno. Non farti convincere del contrario da persone negative che non vogliono assolutamente il tuo bene.

5° Toro: potresti essere al centro di una cambiamento metodologico a livello professionale, tutto fa esperienza e accrescerà certamente le tue capacità future.

Prendi tutto con estrema positività, le cose non accadono mai per caso.

6° Acquario: una situazione non particolarmente positiva potrebbe caratterizzare la tua giornata lavorativa, devi avere l'abilità di convertire tutto ciò in energia positiva e nella voglia di migliorare le cose.

Predizioni astrologiche del 29 maggio dal punto di vista professionale: le restanti posizioni

7° Sagittario: ricorri a tutto l'equilibrio necessario per ottenere qualche vantaggio e per non rimanere a ruota dei tuoi colleghi più preparati e influenti. No sarà affatto facile ma anche tu potresti dire la tua.

8° Leone: in questo periodo potresti essere colto da una profonda stanchezza, cerca di rilassarti maggiormente e di mettere in fila le varie priorità.

Una bella passeggiata potrebbe togliere di mezzo parecchie tossine.

9° Vergine: ci saranno diversi ostacoli da superare, niente di particolarmente insormontabile ma che ti potrebbe far perdere del tempo prezioso, prendi tutto nella maniera giusta e accorcerai sicuramente i tempi.

10° Ariete: ti potrebbe essere assegnato un progetto non particolarmente semplice da mandare avanti, impiega tutta l'esperienza e il talento a tua disposizione per non farti trovare impreparato. Nel caso ricorri anche a qualche aiuto esterno.

11° Bilancia: un problema lavorativo potrebbe essere centrale nella giornata di oggi, ci metterai un po' a capire come risolverlo ma probabilmente ne verrai a capo. Poi non fasciarti troppo la testa, si sa che il lunedì è sempre un po' più difficile degli altri giorni.

12° Pesci: non sarai così convinto di voler proseguire con l'attuale occupazione, senti di non avere più quello stimolo che ti ha consentito di andare avanti finora, riflettici bene e prendi la migliore decisione possibile.