Secondo la classifica dell'oroscopo della giornata di sabato 27 maggio 2023 ritornerà in testa il segno del Gemelli, mentre il Toro sarà stabile. Ci saranno dei ribassi per il Capricorno. La Bilancia invece riacquisterà autostima.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di sabato, segno per segno: amicizie nuove per Toro

1° Gemelli: questa giornata per il vostro segno si presenterà ricca di iniziative per la vostra storia d'amore, ma anche prolifica per il lavoro. Le interazioni con le persone che vi circondano saranno positive, soprattutto quelle che intercorreranno all'interno dell'ambiente domestico.

2° Toro: nuove amicizie. Gli incontri di questa giornata potrebbero essere ottimali per cercare di dare alla vostra situazione affettiva quel giro di vite che sta attendendo da tanto tempo. Secondo l'oroscopo anche il lavoro vi regalerà delle gioie incommensurabili.

3° Acquario: vi sentirete al settimo cielo grazie a una proposta del partner che non avrete nessuna intenzione di rifiutare. Anche in famiglia finalmente riuscirete a respirare aria di tranquillità e di pace, soprattutto se ci saranno membri della famiglia a cui tenete particolarmente.

4° Vergine: sorprese. I miglioramenti nelle relazioni interpersonali potrebbero darvi un buonumore fuori dall'ordinario. Gli affari andranno anche oltre le normali aspettative quotidiane, e al contempo ci saranno anche delle sorprese che potrebbero essere il fulcro di una esperienza più che interessante.

Scorpione romantico

5° Bilancia: farete da pacieri con delle amicizie in contrasto vi darà l'opportunità di rendervi più stimati e anche al centro dell'attenzione. Secondo l'oroscopo ora anche sul lavoro riuscirete a dare maggiore enfasi alla vostra personalità. Avrete molte energie da mettere in campo, specialmente nei momenti più difficili.

6° Scorpione: la serata sarà fra le più romantiche della settimana, soprattutto se sarete in compagnia della persona amata, mentre sul lavoro si creeranno delle divergenze importanti che potrebbero rallentare qualche progetto in essere che altrimenti potrebbe darvi molto.

7° Pesci: questa giornata sarà densa di impegni, ma anche di soddisfazioni.

Sicuramente dovreste lasciare che qualche piccola incombenza sia risolta da altri, ma allo stesso tempo avrete del tempo libero in serata che non vi arrecherà nessuno senso di colpa nei confronti di qualche commissione inadempiuta.

8° Cancro: le relazioni in famiglia potrebbero essere intaccate da una spiacevole linea di fraintendimenti che vi metteranno in condizione di suscitare tensioni. Sul lavoro ci saranno dei piccoli guadagni che però faranno la differenza con alcune spese rimaste in sospeso.

Riposo per Sagittario

9° Ariete: potreste galleggiare in un equilibrio alquanto precario, e non sempre riuscirete a rimanere sempre con il sangue freddo, ma potreste in qualche modo riuscirci. Secondo l'oroscopo avrete a portata di mano dei guadagni che potrebbero essere salvifici per qualche spesa in più.

10° Sagittario: riposo. Potrebbero esserci delle situazioni sfavorevoli al momento su alcuni dettagli dei vostri progetti, per cui prendere tempo per riflettere sarà una mossa più che accettabile. Nel corso della serata avrete quel po' di relax che avete cercato a lungo nel corso della settimana.

11° Leone: dovrete cercare di essere più comprensivi con la persona amata, ma anche con qualcuno che al momento sta avendo parecchie difficoltà e cerca il vostro aiuto. Se ci saranno delle novità che ribalteranno molte situazioni, questo dipenderà da voi.

12° Capricorno: sarete dubbiosi e indecisi su una situazione che vi sta mettendo sulle spine da tanto tempo, e che forse sarà meglio darvi una mossa per risolvere. Con il partner vi avvierete verso un processo di allontanamento, di cui non si saprà ancora l'esito.