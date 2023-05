L'oroscopo di martedì 30 maggio per quel che riguarda l'amore vedrà il segno della Bilancia avere grande fiducia nella persona amata, mentre il Capricorno potrebbe prendere una decisione importante.

Di seguito le previsioni astrali e i relativi voti della seconda sestina dei segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 30 maggio: i voti dei primi tre segni

Bilancia – Dimostrerai di avere grande fiducia nel tuo partner e gli affiderai le chiavi del tuo cuore, in questa giornata qualsiasi cosa toccherai e qualsiasi situazione ti troverai ad affrontare la risolverai brillantemente.

Sfrutta bene la tua occasione, di giornate così entusiasmanti non ne capitano spesso nella vita sentimentale. Voto: 9.

Scorpione – Vorresti evadere da quella che tu chiami monotonia della vita quotidiana, il tuo partner potrebbe non prenderla affatto bene ma tu dimostri di averne enorme bisogno. Cerca solamente di non trasformare un bisogno nell'opportunità di mancare di rispetto alla persona amata, potrebbe non perdonartelo mai e tu te ne pentirai amaramente. Voto: 6,5.

Sagittario – Avrai una gran voglia di vivere in pieno la tua relazione sentimentale, non farti fuorviare da situazioni o persone che poco hanno a che fare con il tuo rapporto di coppia. Impara a prendere da solo le tue decisioni senza ricorrere al parere degli altri, che a dire il vero per la maggior parte delle volte non aiutano e ingarbugliano solamente i pensieri.

Voto: 6,5.

Predizioni astrologiche del 30 maggio: i restanti segni zodiacali

Capricorno – Una decisione importante potrebbe essere all'orizzonte, l'ideale sarebbe di ricostruire la tua vita sentimentale con l'attuale partner, può darti ancora tanto e non sarà molto facile trovare un coinvolgimento simile a quello che ora provi.

A volte da cose negative arrivano situazioni estremamente positive, non demordere. Voto: 7.

Acquario – Dai qualche segnale importante alla persona amata, dimostrale di tenere a lei più che a ogni altra persona. Non sempre dai quella sensazione a chi ti sta vicino e soprattutto a lei, non basterà un gesto sporadico di un giorno ma sicuramente potrebbe essere visto come la volontà di un cambiamento nelle tue azioni.

Mostra carattere e vai avanti diretto, anche a costo di rischiare qualcosina. Voto: 6.

Pesci – Tante emozioni saranno all'interno della tua mente, sfruttale a dovere e trascorrerai una giornata avvincente e avventurosa, non ci crederai ma proprio insieme alla tua dolce metà. Le cose inaspettate sono quelle più belle e coinvolgenti, assicurati solamente che il tuo partner abbia la stessa visione, non forzare troppo le cose qualora queste non dovessero andare come immagini. Calma e sangue freddo! Voto: 8.