L'oroscopo del 30 maggio per quel che riguarda l'amore vedrà il segno dell'Ariete indispettire un pochino il suo partner, mentre la Vergine userà maggiormente la ragione.

Di seguito le previsioni astrali e i relativi voti della prima sestina dei segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 30 maggio: i primi tre segni

Ariete – Potresti richiedere il supporto di una persona che non vedevi da molto tempo e con la quale si era instaurato un gran bel feeling, questo perché molto probabilmente hai bisogno di sentire un parere esterno alla coppia. La tua dolce metà potrebbe non prendere troppo bene la cosa e farti addirittura una scenata di gelosia, vai avanti per la tua strada se ritieni che sia la scelta giusta per te.

Voto: 6,5.

Toro – La giornata trascorrerà in maniera piuttosto tranquilla dal punto di vista sentimentale, praticamente senza infamia e senza lode. Cerca però di mettere un po' di vivacità alle tue azioni, alla lunga il partner potrebbe stufarsi del tuo torpore e chiedertene conto. Non illuderti troppo del fatto che le cose vanno bene e non noti nessuna lamentela, soprattutto se una persona si tiene tutto dentro poi la situazione può farsi pericolosa. Voto: 6,5.

Gemelli – Cerca di essere maggiormente ottimista sul tuo futuro sentimentale, la giornata potrebbe volgere al meglio ma ci devi mettere anche del tuo. Non attendere che ogni cosa cada dal cielo come per miracolo, organizza qualcosa di carino e romantico che possa rendere felice e orgogliosa la tua dolce metà.

Attento a non esagerare però, sennò si capirà che non è tutta farina del tuo sacco. Voto: 7.

Predizioni astrologiche del 30 maggio: i restanti segni zodiacali

Cancro – Ti sentirai particolarmente amato e la tua dolce metà sarà in vena di coccole e attenzioni nei tuoi confronti. Cavalca l'onda però mettici anche del tuo, ricordati sempre che la relazione sentimentale è comunque sempre costituita da un dare e da un avere.

Non ti saresti nemmeno lontanamente aspettato una giornata così congeniale, cosa aspetti? Goditela tutta. Voto: 9.

Leone – A volte pensi troppo e hai difficoltà ad agire, cambia la tendenza e affronta con il tuo partner un argomento che non gradisci particolarmente Questo tuo sacrificio potrebbe indirizzare positivamente la giornata e in sostanza la tua vita sentimentale, non rimandare mai a domani quello che potrebbe essere fatto oggi.

A proposito tira fuori tutta la tua grinta, ovviamente sempre con il giusto equilibrio. Voto: 7.

Vergine – Oggi ci vuole ragionevolezza, deve essere l'ingrediente principale della tua giornata. Sarà l'arma vincente che ti consentirà di superare un ostacolo che ritenevi insormontabile e che invece si rivelerà abbastanza innocuo. La tua dolce metà apprezzerà e ti costringerà ad essere molto più romantico del solito. Voto: 8.