Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 maggio i nati sotto il segno dell'Ariete saranno molto oculati, mentre la Bilancia deve essere attente alla propria forma fisica e mentale.

Di seguito approfondiamo tutte le previsioni con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete reduci da giorni piuttosto movimentati. I nati sotto questo segno devono badare un po' di più alla propria salute, sia fisica sia mentale, cercate di essere attenti.

11° Toro: l'Oroscopo del 6 maggio vi invita a continuare a lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

Anche se la vita spesso si diverte a mescolare un po' le carte, voi non dovete demordere.

10° Pesci: giornata piuttosto prolifica per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, è opportuno non demordere. Se avete ricevuto qualche piccola batosta, pian piano potrete recuperare.

9° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. Buon momento per cogliere al volo delle occasioni. In ambito sentimentale potrebbe nascere qualche piccolo disguido.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: ci sono giornate che non cominciato esattamente con il piede giusto e questa potrebbe essere una di quelle. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di non alzare troppo i toni con le persone care.

7° Gemelli: ci vuole pazienza per riuscire a portare a casa dei risultati importanti. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere un po' più pazienti. Buon momento per iniziare un nuovo progetto.

6° Cancro: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 maggio, i nati sotto questo segno devono imparare a mettere da parte l'orgoglio.

Spesso mantenere il punto non serve a nulla, specie in amore.

5° Scorpione: giornata piuttosto interessante dal punto di vista sentimentale. In ambito professionale dovete mettere a posto alcune faccende, ma non temete, riuscirete a ottenere dei buoni risultati.

Oroscopo segni fortunati del 6 maggio

4° in classifica Ariete: siete molto attenti e diligenti dal punto di vista professionale.

Le persone che vi circondano difficilmente non si fidano del vostro giudizio. Siete anche molto oculati.

3° Leone: le stelle vi invitano ad essere molto spigliati. Ci sono delle occasioni che vanno colte al volo, specie per quanto riguarda la professione. Sono favoriti i lavoratori indipendenti e i liberi professionisti.

2° Vergine: ci sono delle ottime opportunità all'orizzonte per quanto riguarda il lavoro. La cosa importante, però è mettersi sempre in gioco ed essere pronti ad osare e a non arrendersi mai.

1° Acquario: l'oroscopo del 6 maggio vi invita a essere attenti e audaci. In amore sta per cominciare un periodo fatto di tante belle soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste anche fare un passo avanti sul piano della carriera.