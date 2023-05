Nella giornata di mercoledì 3 maggio 2023 l'Oroscopo vedrà come segni in testa alla classifica Vergine e Gemelli, mentre Capricorno e Sagittario oscilleranno nelle posizioni mediane. In rialzo lo Scorpione.

A seguire le previsioni astrologiche del 3 maggio per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo di mercoledì 3 maggio: Vergine di buonumore

1° Vergine: il buonumore finalmente farà parte della vostra giornata e vi garantirà un'interazione soddisfacente con le persone che vi circondano e non solo in ambito professionale. La passione con il partner sarà più viva che mai.

2° Gemelli: la vostra vena creativa troverà riscontro in quei progetti che più si addicono alle vostre ambizioni ed esigenze. L'affetto che vi circonda in questo periodo potrebbe regalarvi delle gioie anche in altri ambiti, come quello amoroso.

3° Cancro: farete degli incontri interessanti che potrebbero giovare alla vostra cerchia di amicizie. Svilupperete anche un certo interesse per qualcuno che non vedete da tanto tempo. Provare a fare la prima mossa potrebbe essere un'azione da prendere in considerazione.

4° Acquario: la vostra determinazione sarà invidiabile. Di conseguenza, anche le sfide più complicate potrebbero risultare più facili da superare. L'oroscopo del 3 maggio prevede anche una ritrovata armonia in famiglia.

Le previsioni astrologiche del 3/5: Pesci al rallentatore

5° Scorpione: sarete disposti a perdonare qualche affronto e magari anche a ritrovare una certa serenità con la persona amata. Farete qualche incontro o qualche esperienza accattivante che vi permetterà di essere più tranquilli.

6° Pesci: il lavoro procederà bene e il vostro team potrebbe sostenere un ritmo più alto, supportandovi maggiormente.

Questa situazione da una parte vi assicurerà un riposo maggiore, anche se qualche affare potrebbe risolversi più lentamente.

7° Toro: dovrete prendervi qualche attimo di pausa prima di far partire un progetto importante. Cercate di essere più indulgenti con il vostro organismo, evitando così che lo stress possa in qualche modo influenzare la vostra attività.

8° Sagittario: sentirete che le cose sul piano sentimentale stanno migliorando e non vi sbaglierete. Con alcuni amici potrete trascorrere un pomeriggio o una serata all'insegna del divertimento. Evitate di stancarvi troppo.

Dubbi per il Capricorno

9° Ariete: non riuscirete ad assicurare del tutto la vostra disponibilità, soprattutto in famiglia. Dovrete fare qualche piccolo strappo alla regola per ritagliarvi un po' di tempo libero da utilizzare come riterrete più opportuno.

10° Capricorno: sviluppare dei dubbi nei confronti del partner o dei vostri cari potrebbe essere controproducente. Dovrete essere molto cauti soprattutto con la persona amata.

11° Leone: l'umore potrebbe non essere dei migliori a causa di qualche problema finanziario ma, con il trascorrere del tempo, potreste trovare molto piacevole la compagnia di una persona speciale.

12° Bilancia: provate ad essere cauti in amore per capire se le cose stanno procedendo bene oppure no. La pazienza, quindi, sarà più efficace di qualsiasi consiglio. Cercate di cambiare rotta se le cose non vanno bene.