L'oroscopo del fine settimana dal 20 al 21 maggio prevede l'ultimo quarto di Luna poggiarsi sul segno zodiacale dei Pesci, mentre un'ottima armonia di coppia permetterà ai nativi Cancro di vivere un bel rapporto. Vergine sarà più dinamica e attiva in ambito lavorativo, mentre Gemelli potrebbe mostrare orgoglio nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 20 al 21 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 maggio 2023 segno per segno

Ariete: prendersi cura della vostra relazione di coppia potrebbe non essere così semplice considerato che la Luna e Venere vi metteranno in difficoltà.

Anche in ambito lavorativo non sarete messi benissimo, considerato che Giove non sarà più nel vostro cielo. Marte in trigono dal segno del Leone per fortuna vi darà una mano. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, ci penseranno la Luna e Venere a permettervi di vivere un rapporto sereno con le persone che amate. Sul fronte professionale non mancherà una certa determinazione grazie a Mercurio, mentre Marte in sestile vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno per ultimare i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un weekend sottotono in amore secondo l'oroscopo. Assumerete una posizione sulla difensiva nei confronti del partner, ma sappiate che con questo atteggiamento orgoglioso non andrete molto lontano.

Sul fronte professionale sarete invece abbastanza preparati da saper gestire bene le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale eccellente sul fronte sentimentale. La Luna e Venere vi accompagneranno in questo meraviglioso viaggio insieme al partner, e anche voi single vi sentirete più in sintonia con voi stessi e con le persone che amate.

In ambito professionale finalmente potrete raccogliere i frutti del vostro duro lavoro, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un cielo abbastanza tranquillo per la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Ci sarà una discreta armonia tra voi e la vostra fiamma, che potrebbe portare a qualcosa di più con un po’ di fortuna.

In ambito lavorativo questo cielo vi metterà alla prova. Dovrete sapervi reinventare per poter aspirare più in alto. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete più attivi e dinamici in questo fine settimana, soprattutto sul fronte professionale. Mercurio e Marte vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore la Luna in Pesci potrebbe mettervi in difficoltà, ma con Venere in sestile il vostro rapporto non sarà così male. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non particolarmente intrigante secondo l'oroscopo. Venere in quadratura dal segno del Cancro potrebbe essere motivo di discussioni con la vostra anima gemella. Attenzione al vostro modo di fare.

Sul fronte professionale alcuni progetti arrivati a un punto importante potrebbero rivelarsi complicati. Cercate di fare del vostro meglio per non mandare tutto in fumo. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo favorevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi daranno supporto, e renderanno la vostra relazione sentimentale interessante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale questo cielo non sarà estremamente favorevole, ma questo non vorrà dire che con il giusto impegno non potrete mettere insieme discreti risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali non molto entusiasmanti sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. In questo fine settimana, la Luna in quadratura potrebbe ostacolarvi e rendere il vostro rapporto meno romantico del solito.

Se avete questioni in sospeso con il partner, sarà necessario parlarne. In ambito professionale Giove sosterrà ancora le vostre imprese, ma ci vorrà impegno affinché riusciate a realizzare i vostri desideri. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà il pianeta Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Fortunatamente la Luna vi darà una mano dal segno dei Pesci, ciò nonostante non potrete pretendere di vivere un rapporto particolarmente affiatato con il partner. In ambito professionale Mercurio in trigono vi darà una mano a gestire i vostri progetti, ma attenzione a Giove e Marte negativi. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo stabile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante potrete comunque provare a vivere un buon rapporto con la vostra anima gemella.

Sul fronte professionale sarete imbattibili in quelle mansioni dove siete particolarmente ferrati, con risultati spesso da primo della classe. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna sosterà nel vostro segno zodiacale in questo weekend secondo l'oroscopo. Insieme a Venere in trigono, non mancheranno momenti d'oro insieme alla vostra dolce metà. Sul fronte professionale questo cielo vedrà stelle come Mercurio, Marte e Giove per mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 9️⃣