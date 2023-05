L'oroscopo del 19 maggio 2023 afferma che nella vita dei Cancro ci saranno dei cambiamenti vantaggiosi. I nati in Bilancia sono disposti a fare qualsiasi cosa per mettersi alla prova, mentre i Capricorno devono risolvere immediatamente un problema amoroso. Per sapere che cosa hanno programmato le stelle, consultate le seguenti previsioni dell’Oroscopo per la giornata di venerdì 19 maggio.

La giornata di venerdì 19 maggio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Non siete dell’umore giusto per perdonare chi dubita di voi o, peggio, ha approfittato della vostra natura generosa.

Presto avrete una specie di rimborso, questo affermano le stelle. Fate sapere alla persona in questione che non trovate molto divertente il suo atteggiamento.

Toro – Avete tanta energia a vostra disposizione ma la state usando in maniera positiva? Trovate un posto tranquillo dove potete stare da soli e ponetevi alcune domande e non andate avanti finché non siete sicuri delle risposte.

Gemelli – Non avrete difficoltà a convincere le persone a seguire il vostro esempio, ma siete sicuri di fare la cosa giusta? Giove e Plutone affermano che se date tutto per scontato e commettete un errore, gli altri potrebbero prendersela con voi.

Cancro – Qualcosa stravolgerà la vostra vita, ma la buona notizia è che si tratta di cambiamenti vantaggiosi per voi.

Seguite gli eventi e lasciate che le cose accadano e non sorprendetevi se l’esperienza si rivela positiva.

Previsioni dell'oroscopo generale per il giorno 19 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Desiderate aiutare gli altri, ma dovete assicurarvi che aiutandoli non vi fate del male. Siete delle persone mondane, quindi, perché vorreste dare via ciò che vi ci è voluto così tanto tempo per averlo?

Vergine – Gli eventi che si sono svolti dietro le quinte diventeranno di dominio pubblico e capirete perché i vostri cari si sono comportanti in modo così strano negli ultimi tempi. Potreste non approvare del tutto le loro scelte, ma li sosterrete comunque.

Bilancia – L’influenza di Giove nel settore della carriera significa che siete pronti a fare qualsiasi cosa per mettervi alla prova.

Ma visto che il potere di Plutone è molto forte, dovete procedere con cautela quando avete a che fare con datori di lavoro e colleghi anziani. Potrebbero vedervi come una minaccia.

Scorpione – L'oroscopo del 19 maggio dice che dovete fare un passo indietro e lasciare che le cose si sviluppino al proprio ritmo. All’orizzonte s’intravedono nuove possibilità, ma se la vostra mente è altrove rischiate di perderle.

Astrologia di venerdì 19 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Più un collega cerca di persuadervi a non portare avanti un certo progetto, più dovete stare in guardia. Le stelle avvertono che il collega in questione sta pensando principalmente al proprio tornaconto professionale e finanziario e molto poco al vostro.

Capricorno – Ci sono così tante cose interessanti in corso nel vostro mondo, ma se siete intelligenti le metterete nel dimenticatoio e vi concentrerete su un problema di coppia. Affrontatelo subito o potrebbe sfuggire al vostro controllo.

Acquario – Vi sentite a vostro agio con quello che state facendo? Se la risposta è sì, continuate a farlo e ignorate quelli che insistono sul fatto che dovreste dare qualcos’altro. Fate sapere che prenderete in considerazione le loro preoccupazioni, quindi, portate avanti il vostro compito.

Pesci – Vorreste dare a un amico il vostro sostegno, ma avete paura di peggiorare la sua situazione. Sostenetelo emotivamente con tutti i mezzi, ma oltre a ciò lasciate che lo risolva da solo.