Le previsioni dell'oroscopo del 14 maggio invitano i Vergine a dialogare un po' di più. Gli Ariete, invece, farebbero bene a tenere gli occhi ben aperti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: meglio non tirare troppo la corda, altrimenti si corre il rischio di farla spezzare. Le persone che vi circondano comprendono la vostra emotività, ma non dovete abusare della loro pazienza.

11° Acquario: l'Oroscopo del 14 maggio vi invitano a godervi questa giornata in compagnia delle persone care. Se state pensando di apportare un cambiamento importante nella vostra vita, partite dalle basi.

10° Scorpione: in amore siete un po' confusi. Se non siete sicuri di quello che desiderate, forse sarebbe il caso di fermarsi un attimo a riflettere sulle scelte fatte nell'ultimo periodo.

9° Ariete: nel lavoro è importante tenere sempre gli occhi aperti e non permettere a nessuno di interferire sulle vostre scelte. Ricordate che siete sempre voi gli artefici del vostro destino.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita. Che sia esso legato alla sfera professionale o personale, la cosa importante è seguire sempre i propri sogni.

7° Sagittario: se avete relazioni con i nati sotto i segni di fuoco, fate attenzione. In questo periodo potrebbero esserci delle scintille, quindi, cercate di essere cauti e di pensare bene prima di dire tutto ciò che vi passa per la testa.

6° Leone: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 maggio, i nati sotto questo segno devono imparare a mettere da parte l'orgoglio quando necessario.

5° Capricorno: in amore siete un po' distratti in questo periodo, cercate di fare il possibile per recuperare. Nel lavoro, invece, presto ci saranno delle belle soddisfazioni per voi.

Oroscopo primi quattro segni del 14 maggio

4° in classifica Vergine: siete stati un po' titubanti nell'ultimo periodo e questo potrebbe aver causato qualche piccolo disguido in amore. Nulla che non possa essere risolto con un po' di sano dialogo.

3° Bilancia: l'oroscopo del 14 maggio vi esorta ad essere intraprendenti. Se state pensando di modificare alcuni aspetti della vostra vita, partendo dalle amicizie, fareste bene a fare un po' di pulizia.

2° Cancro: le stelle vi esortano a prendere con maggiore leggerezza quello che vi capita. Questo è un ottimo momento per osare e per dimostrare a tutti le vostre capacità, ma in primis, per dimostrarle a voi stessi.

1° Gemelli: ci sono dei momenti in cui dovete staccare la spina e pensare solamente a ciò che desiderate. Questo è uno di quelli. Siete favoriti sia nel lavoro sia in amore, quindi, osate e non abbiate paura.