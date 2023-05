Giovedì 11 maggio troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Plutone risiedere nel segno dell'Acquario, nel frattempo il Sole, Mercurio, Urano e il Nodo Nord sosteranno sui gradi del Toro. Giove, invece, permarrà nell'orbita dell'Ariete, così come Nettuno insieme a Saturno proseguiranno il transito in Pesci. Marte e Venere, in ultimo, continueranno la sosta in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: sereni. I Luminari in contrasto tra loro ma benevoli per i nati Bilancia faranno probabilmente da preludio per un giovedì di matrice decisamente più armoniosa delle giornate precedenti, col segno Cardinale che sarà ancora più propenso del solito a passare sopra ad eventuali provocazioni altrui.

2° posto Toro: tenaci. Secondo l'oroscopo di giovedì 11 maggio, la determinazione sarà, con buona probabilità, la qualità regina che i nati Toro metteranno in campo, soprattutto nelle faccende di natura pratica dove, anziché contattare un esperto, vorranno tenacemente cavarsela da soli.

3° posto Acquario: finanze top. Ad essere avvantaggiati nelle ventiquattro ore in questione saranno, c'è da scommetterci, i nati Acquario che vorranno cimentarsi nell'acquisto di un oggetto di ultima generazione, in quanto le loro finanze gli permetteranno di non badare a spese e, al contempo, potranno contare su delle strepitose offerte.

I mezzani

4° posto Gemelli: lucidi. Mente attiva e parlantina fluente permetteranno probabilmente ai nati Gemelli, nel corso dell'11 maggio, di mettere a segno dei colpi rilevanti in ambito professionale, in particolar modo coloro che operano alle dipendenze altrui.

5° posto Pesci: punti in comune. Se da una parte nel ménage amoroso dei nati Pesci il clima, c'è da scommetterci, non sarà dei più concilianti questo giovedì, dall'altra parte il segno d''Acqua riuscirà a valorizzare alcuni punti in comune col partner e ciò gli permetterà di rinsaldare la simbiosi in coppia.

6° posto Cancro: permissivi.

A prescindere dal ruolo che ricopriranno nel rapporto genitore/figlio, i nati Cancro parranno assumere un mood oltremodo permissivo con la controparte, evitando di diventare bastian contrario e passando sopra ad alcuni comportamenti che solitamente li fanno adirare.

7° posto Capricorno: sospettosi. Le effemeridi di questa giornata primaverili suggeriranno, con ogni probabilità, ai nati Capricorno di non dare adito ai sospetti che pervaderanno le loro menti nell'ambito sentimentale, in quanto gli stessi saranno soltanto frutto di mere illusioni cerebrali.

8° posto Sagittario: cambiare aria. Complice qualche momento di nervosismo, i nati Sagittario questo giorno di metà mese potrebbero avvertire la viscerale voglia di distaccarsi dalla routine quotidiana e cambiare aria, magari prendendo la moto per una piccola gita fuori porta.

9° posto Scorpione: ripensamenti. Sarà probabile che questo giovedì i nati Scorpione inizino a meditare un ritorno sui loro passi, ad esempio tornando a lavorare per un'azienda dove erano stati impiegati per tanto tempo oppure ricontattando un'ex partner al fine di un ritorno di fiamma.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: stanchi. Malgrado la voglia di rimboccarsi le maniche non dovrebbe mancare a casa Ariete questo giovedì, a venir meno parrebbe invece il bottino energetico sul quale il segno di Fuoco potrà contare, a causa del quale i nativi accuseranno una certa stanchezza già dal primo pomeriggio.

11° posto Vergine: ruggini. L'alea che correranno presumibilmente i nati Vergine questo giovedì sarà di trovarsi invischiati in un acceso diverbio con una figura professionale di spicco, ruggine relazionale che, se non spenta prima possibile, avrà degli strascichi non indifferenti nel prossimo futuro.

12° posto Leone: ciò che non va. L'occhio dei nati Leone, in questo frustrante giorno di primavera, sembrerà soffermarsi principalmente nelle piccole o grandi cose che nella loro esistenza al momento non girano a dovere.