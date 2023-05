Le previsioni dell'oroscopo del 18 maggio invitano i Pesci ad essere un po' più aperti. I Cancro, invece, devono allargare i propri orizzonti in amore, se single.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: spesso tendete a perdere la pazienza in maniera un po' troppo veloce. Cercate di essere riflessivi e di non lasciarvi prendere troppo dall'istinto

11° Pesci: non chiudetevi in voi stessi nella speranza che le cose cambino. Se ci sono delle situazioni che non vi stanno andando molto a genio, allora non dovete fare altro che agire per cambiarle.

10° Toro: ricordate sempre che il futuro è nelle vostre mani. Se volete riuscire ad ottenere dei risultati importanti nel lavoro, dovete essere concentrati con la mente e col pensiero.

9° Sagittario: fisicamente siete al lavoro e siete a condurre normalmente la vostra giornata, ma la vostra testa vaga. Cercate di porre un freno se non volete incappare in problemi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: se siete in coppia cercate di far sentire importante la persona che avete al vostro fianco. Se, invece, siete single, allora la cosa migliore sarà quella di uscire il più possibile.

7° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 18 maggio sono un po' altalenanti per voi. Siete persone che amano le cose semplici e che si accontentano di poco.

Al contempo, però, ci mettete altrettanto poco tempo a stancarvi.

6° Scorpione: siete un po' troppo titubanti in questi giorni. Forse c'è stato un episodio legato al vostro passato che sta cercando in ogni modo di riaffiorare. Cercate di arrivare al nocciolo del problema.

5° Acquario: siete molto indecisi su alcune decisioni da prendere.

In amore è importante essere sempre presenti e far capire al partner che ci tenete. Non date per scontate né persone né, tanto meno, situazioni.

Oroscopo segni fortunati del 18 maggio

4° in classifica Ariete: ottime occasioni che riguardano la sfera professionale. In amore, invece, ci sono dei momenti di alti e bassi, per risolverli dovete guardare le cose da una certa distanza, che spesso è fondamentale.

3° Vergine: l'oroscopo del 18 maggio vi invita alla cautela. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse sarebbe il caso di ascoltare il parere di una persona a voi cara.

2° Leone: i nati sotto questo segno sono favoriti sotto più punti di vista. Ci sono delle importanti novità in arrivo che riguardano la sfera professionale. Cogliete al volo le occasioni.

1° Capricorno: ci sono dei momenti in cui è necessario guardare avanti senza voltarsi mai indietro. Ebbene, questo è proprio uno di quei momenti, quindi, osate e non fermatevi.