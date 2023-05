L'oroscopo della giornata di martedì 16 maggio prevede al lavoro un Leone caparbio e sicuro di poter raggiungere i propri obiettivi a ogni costo, mentre Bilancia sarà piuttosto suscettibile in amore e nel lavoro. Pesci sarà produttivo e parsimonioso in ambito professionale, mentre Sagittario accetterà di buon cuore alcuni suggerimenti utili al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 16 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 16 maggio 2023 segno per segno

Ariete: nonostante la Luna sia a vostro favore al momento, cercare di vivere una relazione stabile non sarà alla vostra portata.

Anche voi cuori solitari potreste faticare a trovare la giusta sintonia con la vostra fiamma. Meglio non forzare la mano. Sul fronte lavorativo Giove sta per lasciare il vostro cielo. Meglio non lasciare questioni in sospeso. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale solida sul fronte sentimentale, grazie alla presenza benefica di Venere nel vostro cielo. Single oppure no, i buoni sentimenti con la vostra fiamma non mancheranno, e vi porteranno a ottenere qualcosa in più. Nel lavoro preparatevi ad accogliere il pianeta Giove nel vostro cielo. Insieme a Mercurio nel segno, potrete ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale serena in questa prima parte della settimana, e andrà avanti così bene ancora per un po’.

Sfruttate la posizione favorevole della Luna per rendere davvero interessante la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro con le giuste idee potrete dare vita a interessanti progetti, ciò nonostante, considerato questo cielo poco influente, dovrete mettere sul piatto le idee giuste. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali non all'altezza del vostro rapporto.

Dovrete fare i conti con questa Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche dissapore con la persona che amate. Un po’ meglio in ambito lavorativo, ora che anche Giove vi darà una mano nei vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Leone: il vostro atteggiamento caparbio in ambito lavorativo vi farà onore. Ciò nonostante non sempre potrebbe essere una buona idea forzare la mano in certe questioni professionali.

In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e vi darà una mano a rendere più interessante la vostra relazione di coppia, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo sta lentamente volgendo a vostro favore secondo l'oroscopo. Non solo la Luna, ma anche Giove si metterà dalla vostra parte, utile per portare un po’ di fortuna nella vostra vita di coppia, oltre che amore. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee e una certa stabilità che vi farà sicuramente comodo. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che potrebbe mettere in mostra la vostra parte più suscettibile. Soprattutto voi cuori solitari, faticherete a entrare in sintonia con la vostra fiamma. Meglio dunque non pretendere troppo dalla persona che amate.

Nel lavoro Giove non sarà più negativo nelle prossime ore, e sarete chiamati a ricostruire la vostra carriera professionale. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo meno produttivo del previsto secondo l'oroscopo. Stelle come Mercurio e Giove renderanno le vostre attività professionali complicate da gestire, con risultati spesso sotto le aspettative. Anche in amore non ve la caverete benissimo. Dovrete mantenere un atteggiamento equilibrato e piacevole con le persone che amate, e non fare due pesi e due misure. L'arrivo della Luna in Toro potrebbe complicare ulteriormente le cose. Voto - 6️⃣

Sagittario: accettare i suggerimenti dei vostri colleghi potrebbe rivelarsi una mossa vincente per portare al successo certe mansioni.

In amore la Luna vi sorriderà dal segno dell'Ariete, e porterà un po’ di stabilità in più all'interno della vostra relazione sentimentale. Anche voi single sarete più socievoli, con un occhio di riguardo verso la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: con i buoni sentimenti siete negati ultimamente considerato questo cielo poco convincente. Attenzione dunque alla Luna e Venere negativi, che potrebbero complicare ulteriormente le cose con il partner. Nel lavoro Giove smetterà di remarvi contro nelle prossime ore, e con Mercurio favorevole potrete mettere a punto progetti più interessanti. Voto - 6️⃣

Acquario: l'ottima posizione della Luna renderà molto interessante questa giornata di martedì dal punto di vista sentimentale.

Con il partner ci saranno bei momenti da vivere insieme, e anche voi single potreste riuscire a concludere qualcosa con la persona che amate. Nel lavoro la vostra produttività potrebbe calare ora che Giove non sarà più favorevole. Voto - 7️⃣

Pesci: con l'arrivo di Giove nel segno del Toro, riuscirete a essere più produttivi e parsimoniosi nei vostri progetti professionali. In amore ci penserà il pianeta Venere, in trigono dal segno del Cancro, a rendere più romantica e movimentata la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣