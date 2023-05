Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 maggio 2023, i nati sotto il segno del Sagittario dovrebbero essere più aperti dal punto di vista sentimentale. Per i Gemelli, invece, ci sono delle belle novità all'orizzonte.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: ci sono delle novità all'orizzonte, ma è necessario essere pazienti. Sia in amore sia nel lavoro vi sentite un po' turbati. L'Oroscopo del 23 maggio vi invita a rilassarvi.

11° Cancro: se ci sono state delle tensioni nei giorni passati, adesso potreste pagarne le conseguenze.

Lo stress mentale è molto più forte di quello fisico, quindi, cercate di tutelarvi e di prendervi cura di voi.

10° Bilancia: momento altalenante dal punto di vista sentimentale. Potrebbe nascere qualche discussione inaspettata e indesiderata, quindi, cercate di mantenere l calma.

9° Leone: ci vuole un po' di coraggio in più e, naturalmente, anche un pizzico di fortuna, per emergere dal punto di vista professionale. In amore, invece, siete molto più bravi ad essere audaci.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: in ambito sentimentale siete delle persone molto esigenti. Non vi accontentate delle mezze misure. Solitamente vedete tutto o bianco o nero. L'oroscopo del 23 maggio vi esorta alla cautela.

7° Toro: non siate troppo drastici nelle decisioni. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario scendere a qualche compromesso. Questo vale sia per quanto riguarda l'ammore sia il lavoro.

6° Ariete: la fortuna comincia a girare dalla vostra parte. Se volete rischiare un po', questo potrebbe essere il momento giusto. Naturalmente, agite sempre con intelletto e cautela.

5° Scorpione: in amore siete molto propositivi e desiderosi di attenzioni. Spesso essere al vostro fianco diventa un lavoro a tempo pieno in quanto siete piuttosto indecifrabili.

Oroscopo segni fortunati 23 maggio

4° in classifica Sagittario: nel lavoro stanno per arrivare dei cambiamenti. Cercate di non fermarvi alle apparenze e andate oltre.

In ambito sentimentale, invece, è opportuno essere più aperti.

3° Acquario: in amore sta per cominciare un momento molto interessante per voi. Finalmente un sogno che agognavate da tanto potrebbe realizzarsi. Non smettete mai di crederci.

2° Capricorno: l'oroscopo del 23 maggio vi invita ad essere attenti i amore. Ci sono delle belle novità in arrivo, quindi, occhi ben aperti. Nel lavoro vi avviate a realizzare un progetto.

1° Pesci: se volete qualcosa, alzatevi e andate a prenderla, non aspettate che siano gli altri a portarvela. Osate e imparate dai vostri errori per non incappare sempre nelle stesse problematiche.