Le previsioni dell'oroscopo del 22 maggio 2023 vedono i Bilancia un po' più consapevoli. I Pesci, invece, devono mettersi in gioco e assumersi la responsabilità dei rischi connessi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete molto indecisi su alcune scelte da fare che riguardano soprattutto la sfera professionale. Cercate di non perdervi troppo in discorsi fuorvianti.

11° Leone: spesso tendete a distrarvi e a perdere la concentrazione su quello che stavate facendo. Questo perché la vostra mente è affollata da troppi pensieri.

Dovete fare un po' di ordine secondo l'Oroscopo del 22 maggio.

10° Pesci: il momento di osare è arrivato. Anche se mettersi in gioco equivale ad assumersi dei rischi, certe volte non se ne può proprio fare a meno. In amore siete molto intuitivi.

9° Scorpione: le stelle vi invitano ad andare oltre il vostro naso. Non fermatevi solamente alle cose che conoscete, ma non smettete mai di studiare e di trarre insegnamento da quello che vi circonda.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete molto aperti al dialogo in questo periodo. Buon momento per essere onesti con voi stessi e con gli altri su alcune questioni che vi stanno particolarmente a cuore.

7° Toro: in amore preferite sempre osare e non amate essere la seconda scelta di qualcuno.

Di soliti, infatti, siete voi a prendere in mano le redini del vostro futuro.

6° Vergine: se ci sono delle questioni che vi bloccano e che vi stanno rendendo un po' impacciati, cercate di andare alla natura del problema per capire quali siano le cause che l'hanno generato.

5° Gemelli: ci vuole un po' di convinzione in più. Il momento è favorevole, tuttavia, non dovete fermarvi.

Ci sono delle situazioni un po' controverse, m l'oroscopo del 22 maggio vi esorta a prenderle di petto.

Oroscopo segni fortunati del 22 maggio

4° in classifica Bilancia: pian piano state maturando e state prendendo maggiore consapevolezza di voi stessi. Nn è importante l'età che avete, non si smette mai di capire se stessi e gli altri.

3° Capricorno: agire d'istinto non sempre è la scelta giusta. Ci sono delle situazioni in cui sarebbe più opportuno riflettere. In amore c'è un bel riavvicinamento e non è esclusa qualche nuova conoscenza.

2° Cancro: le stelle vi invitano ad essere risoluti. Le previsioni dell'oroscopo del 22 maggio vi esortano ad agire e a non voltarvi indietro. Certe volte è necessario anche non avere scrupoli.

1° Acquario: chiunque proverà ad ostacolare i vostri progetti, finirà per essere costretto a soccombere. In questo periodo siete davvero carichi e propositivi, quindi, niente e nessuno potrà fermarvi.