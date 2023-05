L'oroscopo del 28 maggio consiglia alle persone Toro di non negare affetto a una persona cara. Per i Sagittario questo non è il momento per i confronti, invece per le persone nate sotto il segno della Vergine è la giornata perfetta per staccare la spina e riposarsi. Per sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore leggete le seguenti previsioni delle stelle dedicate alla giornata di domenica 28 maggio.

La giornata di domenica 28 maggio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Nelle prossime ore potrebbero arrivare buone notizie, ma in allegato potreste anche trovare qualcosa di spiacevole.

Ormai dovreste sapere che non si ottiene nulla facendo le cose gratis, quindi, se accogliete la buona notizia dovete pagarne caro il prezzo.

Toro – Non negate il vostro affetto a una persona cara o a un amico questo periodo. Più tempo ci vorrà per baciare e riconciliarsi, più difficile sarà difficile voltare pagina, quindi, fate la prima mossa e parlare con sincerità. Non lasciate che un buon rapporto appassisca e muoia.

Gemelli – È importante mantenete aperti i canali di comunicazione questo periodo, perché se gli altri hanno l’impressione che non volete confidarvi, potrebbero rivoltarsi contro di voi. Avete bisogno dei vostri amici, specialmente sul fronte del lavoro.

Cancro – C’è una vena spericolata nella natura del Cancro che non si mostra spesso, ma quando lo fa è inconfondibile.

I pianeti avvertono che se vi lasciate trasportare emotivamente o mentalmente, potreste finire per lasciarvi trasportare anche fisicamente.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 28 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Non esaudite la richiesta di una persona cara senza prima pensarci attentamente. Potreste essere tentati di fare ciò che vi chiedono per il vostro bene, ma se lo fate vi daranno parecchie richieste ancora più oltraggiose.

Vergine – Negli ultimi tempi avete fatto troppe cose e adesso avete bisogno di rilassarvi un po’ e dare alle vostre risorse esaurite il tempo di riprendersi. Ciò non significa che dovete smettere completamente di lavorare, ma dovete trovare modi intelligenti per ripartire.

Bilancia – Se vi siete dedicati seriamente a un progetto che fino a ora non è stato altro che un passatempo, presto riceverete un premio.

I pianeti consigliano di trasformarlo in un’attività redditizia, ma non lasciatevi coinvolgere al punto che diventi tutto lavoro e niente gioco.

Scorpione – In questo periodo dovrete essere in gamba per quanto riguarda le partnership, specialmente quelle che coinvolgono persone che sono più potenti di voi. Cercate di non farvi vedere come una specie di minaccia.

Astrologia dedicata alla giornata di domenica 28 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'Oroscopo di domenica 28 maggio consiglia di evitare il confronto a tutti i costi. Alcune persone che incontrate faranno di tutto per farvi apparire cattivi, mentre loro fingeranno di fare la parte dei buoni. Non lasciate che questo accada.

Capricorno – Insistete con tutti i mezzi per ottenere la vostra giusta quota di qualunque torta venga divisa questo periodo, ma non cercate di afferrare una fetta più grande di quella che meritate.

Potreste avere successo, ma il malessere che provoca supererà qualsiasi guadagno materiale che ottenete.

Acquario – Vi danno fastidio che certe persone si sforzino di opporsi a voi in ogni occasione, ma non ha senso agitarsi per questo. I pianeti vogliono che voi siate ostruttivi e che reagiate in maniera eccessiva, ma siete troppo intelligenti per questo.

Pesci – Vi ripagherà per essere cauti nelle prossime 24 ore. Alcune persone che vi stanno attorno potrebbero affermare che state facendo le cose con troppa calma, ma sapete per lunga esperienza che è meglio prevenire che curare.