Le previsioni dell'oroscopo del 9 maggio invitano i nati sotto il segno dell'Ariete a essere cauti nel lavoro. Gli Acquario, invece, sono un po' indecisi su alcune decisioni da prendere a stretto giro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Acquario: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. Forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere, prima di prendere delle strade di cui potreste pentirvi.

11° Gemelli: i nati sotto questo segno sono insicuri e questo potrebbe compromettere un po' il loro percorso, sia dal punto di vista personale che professionale.

Cercate di credere di più in voi stessi.

10° Toro: siete molto decisi e quando vi mettete una cosa in testa difficilmente riuscirt a cambiare idea. L'Oroscopo del 9 maggio vi invita a essere un po' più istintivi in amore.

9° Pesci: spesso tendete a non fare delle cose per paura di non riuscire o di non essere all'altezza. Per raggiungere obiettivi importanti, però, è necessario fare anche qualche salto nel vuoto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: se nutrite un sentimento per qualcuno, fate di tutto per dimostrarlo. Non nascondetevi dietro un dito e osate. Nel lavoro bisogna fare attenzione alle persone di cui vi circondate.

7° Cancro: giornata un po' controversa dal punto di vista professionale.

Potrebbe nascere qualche piccolo contrattempo dovuto a un ritardo. In amore dovete osare e aprirvi di più.

6° Capricorno: secondo l'oroscopo del 9 maggio i nati sotto questo segno devono osare, ci sono delle ottime opportunità per emergere. Se siete indecisi in amore cercate di ascoltare di più il vostro cuore.

5° Scorpione: in ambito sentimentale c'è bisogno di un po' di creatività.

Non siate troppo indecisi e lasciatevi andare un po' di più. Nel lavoro bisogna essere determinati.

Oroscopo segni fortunati del 9 maggio

4° in classifica, Sagittario: le stelle vi invitano a essere un po' più attenti ai bisogni delle persone a voi care. Non siate troppo litigiosi e aspettate prima di prendere delle decisioni affrettate.

3° Leone: tendenzialmente siete persone molto categoriche. Nella vita vedete tutto bianco o nero. Nel caso in cui dovesse nascere qualche intoppo, finite per perdere facilmente la pazienza.

2° Vergine: le stelle vi invitano a essere meno irruenti. Siete tendenzialmente molto passionali e questo potrebbe spingervi a commettere qualche errore. Siate un po' più riflessivi.

1° Bilancia: l'oroscopo del 9 maggio vi invita a essere creativi. I nati sotto questo segno sono favoriti sia in amore che nel lavoro. Cercate di approfittare di questo momento positivo.