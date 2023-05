L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 maggio 2023. Ansiosi di scoprire come andrà questo nuovo venerdì? In primissimo piano i segni della sestina compresa da Ariete a Vergine. Domani a gongolare sarà il Leone, valutato al top del giorno. Plutone si troverà in quadratura a Giove, quest'ultimo presente nel settore dello stesso Ariete: per il predetto segno di Fuoco tale situazione non sarà proprio di buon auspicio.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 5 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 maggio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Affronterete ogni problema che vi si presentasse con ottimismo e determinazione, in modo da trovare la soluzione migliore. Prendetevi il tempo necessario per parlare con il vostro partner, giusto per capire meglio come affrontare la situazione. Approfittate di questa giornata difficile per lavorare insieme a chi amate, cercando di migliorare la vostra attuale relazione. Single, gli astri del periodo vi creeranno qualche difficoltà, specie nella gestione dei soliti impegni quotidiani. Non fate in modo che piccoli limiti oggettivi diventino ai vostri occhi ostacoli insuperabili, ma datevi da fare. Vedrete, le cose non andranno poi così male come pensate.

Sarà necessario lavorare sodo per raggiungere alcuni obiettivi: dovrete tenere a bada distrazioni e turbamenti vari.

Toro: ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza buona, sotto molti punti di vista. Dimostrare calore e affetto nei confronti del proprio partner può portare ad una maggiore dedizione e impegno nella relazione.

Vivrete l'amore con passione ed emotività, e presto vedrete i frutti del vostro impegno. Single, le stelle in posizione armonica invieranno degli influssi estremamente benefici e positivi. La sfera familiare sarà protetta e sarà proprio quella che beneficerà dei migliori cambiamenti, tutti volti in positivo. La malleabilità sul lavoro vi aprirà porte che per altri saranno chiuse in modo definitivo.

Così, con garbo e buon gusto riuscirete a gestire situazioni difficili anche sul piano pratico quotidiano.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 5 maggio svela che Saturno darà la buona capacità di intendersi su vari aspetti del rapporto, non solo col vostro partner ma, in special modo, anche su quello squisitamente emotivo in relazione a famigliari, amici e persone piacevoli. Il pianeta della buon dialogo, Venere, vi concederà sufficiente gioia di vivere e abbastanza capacità di espandere ottimismo anche nei confronti della dolce metà. Single, prendetevi un attimo di respiro e lasciate per un po' il mondo fuori dalla porta. Avete bisogno di tranquillità e di concentrazione per riconnettervi ai vostri sogni e ai vostri desideri.

La Luna, con la sua delicatezza, vi accompagnerà in questo processo. La prontezza di spirito riuscirà, sul lavoro, a far cavare d’impaccio un vostro collega in difficoltà: fornirete (in confidenza) le coordinate giuste su come orientarsi per le volte successive.

Oroscopo e stelle del 5 maggio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Godetevi ogni momento, anche quello in cui risultate distanti dalla persona amata, anche solo con un messaggio o una semplice videochiamata. Ascoltatevi a vicenda, partecipate ad ogni reciproco interesse dandovi l’opportunità di conoscersi meglio. Solo così riuscirete a vivere serenamente la vostra relazione. Single, uno dei segreti della felicità risiede nel desiderare ciò che già si possiede ed esserne felici.

Così, in questa giornata comprenderete alla perfezione che cosa questo vuole dire. Anche grazie a stelle amiche pronte ad invitare molti di voi a valorizzare le piccole cose che avete. Sarà la giornata giusta per dedicarvi alla carriera e ai vostri impegni professionali. Mercurio e Urano ricordano di mettere in campo le vostre competenze per sorprendere colleghi e superiori.

Leone: 'top del giorno'. In questa giornata, specie in coppia voi del Leone potrete contare su un grande flusso di positività. La Luna sarà nella posizione più favorevole, favorendo un'energia nova in grado di generare passione e divertimento. Approfittate per rafforzare ulteriormente l'unione, magari anche attraverso una serata romantica.

L'amore sarà al centro della vostra giornata: gioia e divertimento saranno assicurati. Se siete single, ciò che dovete fare in questo venerdì sarà essere solo voi stessi e di godervi la vita. Sarete pronti per innamorarvi? Certo che si, e le stelle saranno dalla vostra parte. Potrebbero esserci nuove opportunità romantiche in arrivo, quindi non esitare a provarci. In ambito lavorativo, state dimostrando di avere delle competenze straordinarie. Farete passi in avanti nella vostra carriera.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 5 maggio, a chi è già in coppia indica la possibilità che possa arrivare una giornata molto positiva. Avrete la fortuna di condividere momenti di vera gioia e di affetto come mai prima d'ora.

La vostra capacità di comunicare vi permetterà di rafforzare la già buona unione sentimentale, portando maggior comprensione nella relazione. Preparatevi a godere emozioni intense e profonde. Single, da tempo volete che la vostra vita sentimentale divenga più frizzante e meno monotona. Finalmente Venere sarà pronta a soddisfare questo vostro desiderio. Lasciate che sia l'istinto a guidarvi e scegliete solo ciò che vi fa stare veramente bene. Vi sentirete curiosi, desiderosi di conoscere e di imparare, e questo vostro atteggiamento vi porterà molto lontano anche nel lavoro.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 maggio.