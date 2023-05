Il fine settimana del 6 e del 7 maggio 2023 potrebbe essere davvero interessante per l'amore, secondo l'Oroscopo. Con il Pesci che riacquisterà la prima posizione, seguiterà un Acquario nuovamente innamorato. Il Bilancia lascerà per il momento l'amore da parte.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 6 maggio e del 7 maggio per tutti i segni dello zodiaco del weekend.

L'oroscopo del weekend 6-7 maggio per l'amore: Pesci in testa alla classifica

1° Pesci: avrete a che fare con dei chiarimenti che porranno finalmente fine alle diatribe in famiglia e anche a qualche incomprensione con la persona amata.

Vi sentirete anche liberi di esprimervi nei confronti di qualche amicizia che vorreste ringraziare in modo esclusivo e speciale, secondo l'oroscopo.

2° Acquario: il cuore batterà di nuovo nella vostra vita grazie proprio a questo fine settimana e a quello che ha riservato per voi. Potreste incontrare qualcuno che finalmente potrà darvi tutto il romanticismo di cui sentite la necessità in questo momento e conferire alla vostra storia d'amore un aspetto molto più tenero e sincero.

3° Gemelli: sicuramente questo weekend sarà dedicato alla passionalità per il vostro segno dello zodiaco, per cui non ci sarà impegno o imprevisto che tenga di fronte a questa carica nei confronti della persona amata.

Per i single gli scenari saranno moltissimi, ma quelli che presagiscono incontri potrebbero essere i più fortunati, secondo l'oroscopo.

4° Cancro: la tenerezza in questo fine settimana la farà da padrone nella vostra storia d'amore, e finalmente essere più chiari con la persona amata potrebbe essere anche molto più semplice.

Dialogare in questo momento potrà essere una valvola di sfogo anche contro lo stress e anche contro qualche piccola incrinatura del passato.

Bilancia mette l'amore da parte

5° Vergine: ci sarà spazio per le amicizie dopo molto tempo alle prese con impegni vari. Secondo l'oroscopo ora potrete fare qualche passo in avanti nella vita di coppia, allargando anche la famiglia o comunque coinvolgendola in qualche sfizio personale.

Fare una gita fuori porta vi aiuterà a rigenerarvi, secondo l'oroscopo.

6° Ariete: se avete avuto delle piccole diatribe con la persona amata sarà il caso di appianare le divergenze con qualche piccola novità che vi metterà sicuramente d'accordo. Secondo l'oroscopo farete di tutto per stabilire un rapporto decente anche con la squadra di lavoro, ma nel frattempo il vostro occhio sarà focalizzato sulla vostra carriera.

7° Bilancia: staccare dalle problematiche di cuore in questo momento sarà un atto d'amore nei vostri stessi confronti. Per il momento l'amicizia sarà un valore inestimabile più dell'amore, anche se sarete ancora molto 'acerbi' per ammetterlo a voce alta. Secondo l'oroscopo state anche recuperando in fretta il ritmo lavorativo.

8° Toro: sicuramente avrete a che fare con un po' di dubbio sul piano amoroso, ma questo non toglierà la vostra sincerità nei confronti dell'altro. Sarete molto più disposti a rendervi disponibili con le amicizie, e potreste anche essere abbastanza conflittuali con le persone che fanno parte del vostro ambiente professionale.

Delusioni per Scorpione

9° Capricorno: l'atmosfera abbastanza calma non sarà indice di passione e amore, secondo l'oroscopo. Anzi, potreste avere bisogno di un po' di solitudine a fronte di molte problematiche familiari che ora come ora necessitano del vostro intervento e calma. Cercate di dare priorità anche alla vostra persona.

10° Scorpione: avrete delle delusioni nelle amicizie e questo potrebbe compromettere, e anche in maniera molto pesante, le questioni di natura prettamente personale.

Sarete poco propensi a fidarvi di qualcuno in questo momento, ma potreste sicuramente fare affidamento su un familiare molto importante per voi.

11° Sagittario: i contrasti nella giornata di sabato potrebbero farsi sempre più acuti, e la domenica vedrà una tensione che non accennerà a scemare. Secondo l'oroscopo questo fine settimana potrebbe essere arduo per le coppie che stanno pensando a una separazione, perché assaliti da qualche dubbio sia per una ragione che per un'altra.

12° Leone: ci sarà bisogno di libertà e aria fresca, per cui l'amore al momento potrebbe non essere preso in considerazione. Fare qualcosa per voi stessi oppure per la famiglia potrebbe essere molto più produttivo che stare dietro a qualcuno che magari non vorrebbe stare al vostro fianco, secondo l'oroscopo.