L'oroscopo della giornata di domenica 14 maggio prevede una Vergine più esigente in ambito amoroso, mentre Leone deve essere più cauto con i propri progetti professionali. Pesci si lascerà andare a nuove esperienze amorose, mentre Acquario potrebbe essere freddo nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 14 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 14 maggio 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana si concluderà in modo discreto per quanto riguarda il lavoro. Giove vi indicherà la strada giusta per i vostri progetti, ciò nonostante toccherà a voi mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per raggiungere il successo.

In amore non potete pretendere di vivere un rapporto sereno se voi per primi non siete abbastanza romantici nei confronti del partner. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale solida in quest'ultima giornata della settimana per i nati del segno. Secondo l'oroscopo, godrete di interessanti momenti insieme alla vostra anima gemella, ma anche voi single sarete piuttosto carini e socievoli, soprattutto con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete propensi a darvi da fare e mettere su nuovi progetti, che possano rivelarsi stimolanti e proficui. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di domenica non particolarmente entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe essere motivo di incomprensioni con il partner, che se gestite nel modo errato potrebbero portare a spiacevoli litigi.

Nel lavoro sarete ancora sul pezzo, dando il giusto peso alle vostre mansioni per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo incoraggiante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna e Venere vi permetteranno di esprimere il vostro amore in modo puro. Siate dunque voi stessi, perché la vostra fiamma apprezzerà particolarmente questo vostro atteggiamento.

Nel lavoro Mercurio, Marte e Saturno saranno vostri alleati per poter gestire mansioni importanti e condurle al successo. Voto - 8️⃣

Leone: sarà necessario non essere avventati sul posto di lavoro, considerato Mercurio in quadratura dal segno del Toro. Alcuni progetti, affinché possano funzionare, richiederanno pazienza, per cui non fatevi prendere dal panico e ragionate bene in base alle situazioni che avrete davanti.

In amore questo cielo vi permetterà di vivere una relazione tranquilla, ma attenzione a non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Vergine: potreste essere un po’ troppo esigenti nei confronti del partner secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna in quadratura potrebbe mettere sotto stress il vostro rapporto. Anche se Venere vi favorirà, attenzione a non complicare la situazione. Sul fronte lavorativo Mercurio vi darà una mano, portando idee che potrebbero rivelarsi davvero efficaci. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale sottotono a causa di questa Venere in quadratura. Single oppure no, faticherete a entrare in sintonia con la persona che amate, e potreste prendere le distanze. In ambito lavorativo questo cielo non vi darà tante occasioni, e sarà necessario cercare di concretizzare quelle poche opportunità che arriveranno.

Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di vivere un rapporto abbastanza sereno con la vostra anima gemella. In ogni caso, però, sarà necessario non approfittare della bontà della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee possono funzionare soltanto se dimostrerete di avere la giusta preparazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: generosità e sincerità non saranno il vostro forte considerato che la Luna sarà in quadratura dal segno dei Pesci. Attenzione a non creare disagi, ma soprattutto a nascondere la verità proprio nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno saranno in contrasto.

Affinché i vostri progetti possano funzionare dovrete dimostrare grande impegno, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile dal segno dei Pesci. La settimana si concluderà dunque con una leggera soddisfazione in ambito amoroso. Single oppure no, però, non pensate di essere pronti per poter vivere una relazione stabile. Sul fronte professionale questo cielo sarà favorevole, e vi metterà nelle giuste condizioni per raggiungere interessanti obiettivi. Ciò che vi mancherà sarà un po’ di fortuna da parte di Giove. Voto - 7️⃣

Acquario: il vostro atteggiamento nei confronti delle persone che amate potrebbe essere un po’ freddo in questa giornata di domenica.

Attenzione da chi vi farete influenzare, perché potrebbe compromettere il rapporto con una o più persone. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe essere causa di possibili imprevisti. Attenzione a come decidere di gestire le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà più facile per voi lasciarvi andare a nuove esperienze. Single oppure no, secondo l'oroscopo potrete dare vita a momenti davvero interessanti insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza determinati grazie a Mercurio, con idee interessanti che saprete mettere in atto. Voto - 8️⃣