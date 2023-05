L'oroscopo della giornata di domenica 21 maggio prevede un Leone più energico e ottimista grazie alla Luna e Marte in buon aspetto, mentre Toro sarà in grado di stabilire una splendida armonia con il partner. Bilancia potrebbe non sentirsi ancora pronta a scendere a compromessi con il partner, mentre Pesci farà importanti passi avanti al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 21 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 21 maggio 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà con un discreto sorriso sulle vostre labbra grazie alla Luna in Gemelli e Marte in Leone.

La vostra vita sarà più equilibrata, soprattutto in ambito lavorativo, dove mostrerete maggior determinazione e tenacia. In amore dovrete essere in grado di sfruttare quelle piccole occasioni che arriveranno per rendere migliore il vostro rapporto con il partner. Voto - 7️⃣

Toro: sarete in grado di stabilire una splendida armonia con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Venere in sestile porterà bei momenti insieme alla vostra fiamma, che se gestiti bene, potrebbero garantirvi qualcosa di più. In ambito professionale attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe mettere in mostra il vostro lato più pigro, nonostante gli ultimi ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale.

Concluderete la settimana molto bene in amore grazie alla Luna, con ottime possibilità di rendere più stimolante e appagante il vostro rapporto. Nel lavoro progredire in questo periodo sarà importante. Pianificate ogni mossa, e con l'aiuto di Marte sarete spinti a impegnarvi ogni giorno. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di domenica convincente in amore.

Queste giornate di Venere favorevole renderanno interessante e romantico il vostro rapporto, ma soprattutto voi cuori solitari potrete finalmente approfondire un rapporto molto particolare. Sul fronte professionale sarà un periodo impegnativo, forse stressante, ciò nonostante dovrete tenere a mete l'obiettivo finale. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permetterà di essere più energici e ottimisti, soprattutto nel lavoro.

Il pianeta Marte infatti entrerà nel vostro cielo, e porterà buone energie, utili per progredire e portare avanti i vostri progetti. Dovrete però avere una buona strategia, cosa che con Mercurio e Giove negativi non sarà semplice. In amore la Luna vi metterà a vostro agio dinanzi la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale altalenante a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà in buon aspetto, non sempre riuscirete a vivere il vostro rapporto al meglio delle vostre aspettative. Situazione stabile invece sul fronte professionale, grazie alla buona posizione di Mercurio e Giove, che renderanno le vostre mansioni proficue.

Voto - 7️⃣

Bilancia: ultima giornata della settimana che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Single oppure no, in amore sarete ancora impacciati, ciò nonostante mostrerete sincerità nei confronti della vostra fiamma. Questo vi farà sicuramente onore. In ambito lavorativo Marte sarà favorevole nel prossimo periodo, e vi darà una mano a reagire e riprendervi da questo periodo molto impegnativo. Voto - 7️⃣

Scorpione: non ci guadagnerete molto a mentire ai vostri superiori, perché un vostro progetto non sta andando per come si deve. Dovrete ammettere le vostre responsabilità e tornare a lavorare al meglio delle vostre aspettative, per quanto complicato possa essere. In amore Venere illuminerà il vostro rapporto.

Il sostegno del partner sarà necessario per rendere migliore la vostra vita, non solo sentimentale. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non all'altezza della situazione in questa giornata di domenica. Dovrete essere più convincenti nel dichiarare i vostri sentimenti al partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, a partire da questa domenica potrete contare su Marte in trigono per metterci più grinta nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo della giornata di domenica migliore dal punto di vista professionale. Finalmente Marte smetterà di remare contro di voi, e i vostri progetti procederanno a una velocità superiore, senza perdere di qualità.

In amore faticherete ancora a essere romantici nei confronti del partner a causa di Venere, ma quello che provate è vero. Dovrete soltanto cambiare metodo e riuscire a convincere la vostra fiamma. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale non molto invitante nell'ultimo periodo a causa di questo cielo. Gli ultimi risultati ottenuti non vi entusiasmano particolarmente. Sarà necessario ritrovare la giusta strada. In amore la Luna vi permetterà di vivere una relazione abbastanza affiatata, con momenti piuttosto appaganti. Voto - 7️⃣

Pesci: Mercurio e Giove in sestile vi permetteranno di fare importanti passi avanti in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale invece non sarete così romantici per via della Luna in quadratura. Il vostro umore infatti non sarà dei migliori, e sarà importante non riversare questo vostro atteggiamento nei confronti del partner. Voto - 7️⃣