L'oroscopo di domenica 21 maggio spiega in che modo l'energia delle stelle arriverà ai diversi segni zodiacali. I Gemelli vivranno questa giornata all'insegna del romanticismo, mentre i Pesci saranno scontenti e nostalgici.

Oroscopo di domenica 21 maggio: Toro favorito negli incontri

Ariete: avrete il cuore pieno di bei sentimenti e il cielo appoggerà il romanticismo, quindi sarà bene sfruttare al massimo questa domenica. Ci sarà qualche malumore a causa dei colleghi, ma tenderete a non chiarire con il diretto interessato.

Toro: sarà una giornata favorevole per gli incontri e quindi organizzate una serata per aiutare il destino.

Le preoccupazioni che riguardano il lavoro continueranno a stressarvi, ma con la giusta calma riuscirete a superare tutto.

Gemelli: con il partner non mancherà il romanticismo e ci sarà un'intesa molto piacevole. Potreste ricevere una telefonata da un amico che non sentite da tempo. Al lavoro ci sarà un'aria un po' tesa e non riuscirete ad andare d'accordo con i colleghi.

Cancro: dovrete avere ancora un po' di pazienza per le questioni lavorative, manca davvero pochissimo per un nuovo inizio ricco di soddisfazioni. Se siete in coppia lasciatevi andare e apprezzate un po' di più le attenzioni del partner.

Oroscopo del giorno: Vergine preoccupata per il lavoro

Leone: ci sarà qualche contrasto con la persona amata e non sarà una giornata da incorniciare per la vita di coppia.

La paura di non fare abbastanza sul lavoro vi ha portati a fare fin troppo e adesso siete piuttosto stanchi.

Vergine: in amore il rapporto procederà a gonfie vele e potrete approfittare di questa giornata per organizzare un'uscita. In campo professionale ci saranno ancora parecchie preoccupazioni che rischieranno di prendere il sopravvento.

Bilancia: non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti e se provate interesse nei confronti di una persona non esitate a fare il primo passo. Ci saranno grossi cambiamenti nella sfera lavorativa e saranno molto positivi.

Scorpione: se siete in coppia da tempo, oggi vi brilleranno gli occhi come il primo giorno. Avrete voglia di far sentire importante la persona amata e non potrà che esserne felice.

Al lavoro non guasterebbe un po' di impegno in più.

Sagittario in relax con il partner, Acquario insoddisfatto

Sagittario: ci sarà modo di trascorrere del tempo piacevole con il partner, anche perché nelle ultime giornate avete dedicato troppa energia alle preoccupazioni che riguardano il lavoro. Sarà una giornata di svago e pausa.

Capricorno: se siete in coppia da poco, potreste scoprire un lato del vostro partner che non vi andrà perfettamente a genio. Ricordate che stare insieme richiede anche dei piccoli compromessi. Ottime occasioni nelle finanze.

Acquario: l'oroscopo del giorno 21 maggio annuncia un po' di insoddisfazione nella vita sentimentale e vi lascerete prendere da alcuni dubbi sulla persona che vi è accanto.

Al lavoro non ci saranno ostacoli sul vostro cammino e procederete spediti.

Pesci: se siete single inizierà a pesarvi, ma nello stesso tempo non avrete molta voglia di mettervi in gioco. Tenderete più a voler restare in casa e ripensare alle storie passate. Sarà meglio impegnarsi di più anche nel lavoro.