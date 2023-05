L'oroscopo del mese di giugno 2023 vede il segno del Capricorno in prima posizione per il suo irresistibile fascino, mentre i Gemelli potrebbero prendere una decisione difficile.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica mensile di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del mese di giugno: classifica dei primi sei segni

1° Capricorno: potreste essere irresistibili e stare spesso al centro dell'attenzione, in amore le cose viaggeranno a gonfie vele, navigherete in un mare pieno di dolcezza. Volete pianificare il vostro futuro professionale?

È questo il mese giusto per dare fiato alle trombe e agire in piena autonomia.

2° Vergine: siete seducenti e questo non ve lo toglie nessuno. Saranno in molti a capirlo e a tessere le vostre lodi, la persona amata vorrà tenervi ben stretto. Non prendete decisioni affrettate, il lavoro è soddisfacente e andrà sempre a migliorare: dovete essere lungimirante.

3° Toro: in amore farete colpo su alcune persone a cui tenete molto, decidete solamente cosa volete fare da grandi, avventura o amore? Un progetto lavorativo vi sta prendendo molto, date il meglio di voi stessi e presto sarete un punto di riferimento importante per i vostri superiori.

4° Gemelli: la dolce metà potrebbe chiedere di prendere una decisione definitiva sul vostro rapporto, le stelle propendono per un roseo futuro insieme, cercate di andare verso quella direzione.

Se avete cambiato lavoro da poco non fatevi abbindolare da proposte professionali troppo eclatanti, continuate a stare con i piedi ben saldi a terra.

5° Cancro: avrete delle buone soddisfazioni in ambito sentimentale, il partner capirà che fate sul serio e ci concederà tutta la fiducia possibile. Non fate passi falsi, che a volte sembrano calzarvi a pennello.

Prestate attenzione ad alcune situazioni lavorative che potrebbero mettervi in difficoltà, guardate avanti e non voltatevi mai troppo indietro.

6° Ariete: la calma è la virtù dei forti, dovete essere più pazienti e non pensare di avere sempre ragione, vedrete che andrete avanti con lo slancio necessario. Siate più flessibili, non irrigiditevi sulle questioni lavorative che non riuscite a capire fino in fondo: uscite dal guscio e dimostrate tolleranza.

Predizioni astrologiche del mese di giugno: le restanti posizioni

7° Scorpione: se quello che avete vi va stretto, cercate di ampliare i vostri orizzonti e organizzate una fuga dalla realtà. Prendetelo come un momento che deve essere passeggero. Alcune persone che avete incontrato da poco potrebbero agevolare la vostra carriera professionale: restate attaccati e cercate di non indispettirle per nessun motivo.

8° Leone: alcuni momenti di tensione potrebbero caratterizzare il vostro mese. Non sarà sempre così, ma abituatevi ad alcune prese di posizione e a svariati alti e bassi. Non stancatevi troppo, il lavoro è importante ma non è tutto nella vita, esiste anche la salute.

9° Sagittario: su alcune vicende sentimentali vi state illudendo troppo, non si capisce perché dobbiate credere a tutto ciò che vi viene detto.

Pensa più alla realtà e meno alle favole. Sei avete commesso qualche errore in campo lavorativo, sarà questo il mese adatto per rimediare e per dimostrare che i vostri superiori possono di nuovo fidarsi di voi.

10° Pesci: non fate il passo più lungo della gamba e non promettete cose che sapete già di non poter mantenere. Una relazione non deve andare bene a tutti i costi. Va bene l'istinto, ma non esagerate: mettetevi a disposizione e sul lavoro non avrete troppi problemi.

11° Bilancia: potreste risultare un po' troppo nervosi e specialmente nel rapporto con il partner scatenerete notevoli litigi ed epiche discussioni. Anche con i colleghi non andrà meglio, almeno con loro non dovrete dividere la cena e il letto.

12° Acquario: state attenti a non chiedere troppi sacrifici al partner, non potrebbe prenderla affatto bene e tutto potrebbe andare a rotoli. Il lavoro potrebbe darvi qualche delusione, l'aumento economico in cui speravate non sembra così imminente.