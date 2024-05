L'oroscopo della giornata di venerdì 10 maggio prevede un Cancro più desiderato e popolare in ambito amoroso, mentre il Sagittario sarà stimolato a dare il massimo al lavoro. Venere abbraccia i nativi Capricorno, preparando i nativi del segno verso una relazione appagante, mentre l'Acquario avrà molte energie da spendere al lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 10 maggio 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale più che soddisfacente per voi nativi del segno. Questo venerdì si rivelerà abbastanza sereno grazie alla Luna, ma attenzione proprio all'evoluzione che avrà l'astro argenteo nei vostri confronti.

Sul fronte professionale sarete sicuri delle vostre scelte, con buone risorse a vostra disposizione per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottima per voi in campo sentimentale. Il rapporto tra voi e la persona che amate sarà splendido grazie a Venere, e la situazione non potrà che migliorare nel prossimo periodo. Sul fronte professionale dimostrerete intraprendenza e voglia di fare, che, sommate a buone abilità, potrebbero portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Gemelli: il lavoro assumerà un ruolo centrale in questo periodo. Il sostegno di Marte e Mercurio in sestile sarà fondamentale per riuscire a raggiungere adesso alcuni obiettivi che in un altro periodo non potrete raggiungere.

Per quanto riguarda i sentimenti avrete abbastanza cura della vostra relazione di coppia, assecondando i desideri della vostra anima gemella. Voto - 9️⃣

Cancro: con Venere in sestile dal segno del Toro vi sentirete più desiderati dal partner, popolari se siete single. Intensificare la vostra vita sentimentale vi permetterà di godere di momenti più romantici in futuro.

Sul fronte lavorativo alcuni vostri progetti non sembrano funzionare al meglio per il momento, complice uno scenario difficile da prevedere e dalle risorse limitate. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale incentrata sul lavoro in questo venerdì di maggio. Queste stelle saranno dalla vostra parte, ma raggiungere i vostri obiettivi non sarà sempre così semplice.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno del Toro, non sempre riuscirete a stabilire una buona intesa. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà un venerdì particolarmente intenso dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte. Single oppure no, per vivere una relazione appagante, cercate di essere pazienti e comprensivi verso la persona che amate. In ambito lavorativo scegliete con cura i vostri progetti, per far sì che possiate ottenere buoni risultati fin da subito. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale in questa giornata di venerdì.

La Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi permetterà di stare bene insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo dovrete fare i conti con Marte e Mercurio opposti. Non tutti i vostri progetti infatti potrebbero riuscire al meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di venerdì poco brillante per quanto riguarda i sentimenti considerato Venere in opposizione. Di contro, vi state avvicinando verso un weekend di Luna favorevole, che potrebbe aiutarvi a ritrovare la retta via in amore. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di dare il meglio in quei progetti individuali, ma sappiate che la collaborazione con i colleghi sarà altrettanto importante.

Voto - 7️⃣

Sagittario: vi sentirete stimolati a dare di più in campo professionale grazie alla posizione favorevole di Marte e Mercurio. Sul fronte amoroso la Luna sarà in opposizione, anche se ancora per poco. Single oppure no, dunque, siate pazienti, perché presto potrete ottenere tanto dalla vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Venere abbraccerà il vostro cielo in questa giornata di venerdì, rendendo il rapporto con il partner davvero appagante e sincero. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per costruire un'intesa migliore con la vostra fiamma. Nel lavoro Giove e Saturno saranno favorevoli, ma con Marte e Mercurio in quadratura dovrete saper valutare bene i progetti che state sviluppando.

Voto - 8️⃣

Acquario: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli vi darà una mano, ma con Venere in quadratura non potrete aspirare a vivere una relazione particolarmente romantica. Cercate invece di capire cosa potete fare per rendere felice il partner. In ambito lavorativo sarete pieni di energie grazie a Marte, pronti a dire la vostra per ottenere il meglio dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un venerdì nel complesso valido per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate potrebbe avere qualche turbolenza a causa della Luna in quadratura, ma con Venere in sestile dal segno del Toro riuscirete a trovare la giusta intesa con il partner. In ambito lavorativo avrete idee e risorse a sufficienza per gestire i vostri progetti con il giusto approccio. Voto - 7️⃣