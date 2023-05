L'oroscopo della giornata di mercoledì 17 maggio prevede uno Scorpione più eccentrico in amore, meno interessanti ai bisogni degli altri, mentre Vergine godrà di una relazione di coppia felice e coinvolgente. Giove in quadratura dal segno del Toro potrebbe mettere in difficoltà i nativi Leone, mentre Capricorno dovrà cercare di modificare alcuni lati del suo carattere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 17 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì complicato per la vostra vita sentimentale.

Questo cielo vedrà l'addio di stelle come la Luna e Giove, che potrebbero disorientarvi ulteriormente, non solo in amore, il quale sta già attraversando un periodo di crisi, ma anche nel lavoro. Alcuni progetti infatti potrebbero attraversare una fase di stallo, dalla quale dovrete uscirne velocemente. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale solida in questo periodo primaverile per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in congiunzione e Venere in sestile per rendere davvero interessante la vostra relazione di coppia. Anche nel lavoro ci saranno piacevoli novità in arrivo, grazie a Giove in congiunzione che porterà un pizzico di fortuna in più nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno.

Questo cielo non vi sorriderà del tutto, ciò nonostante vi darà ciò che avrete bisogno per vivere una vita felice, soprattutto in ambito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo un po’ più leggero, che di conseguenza porterà ricavi minori. Voto - 7️⃣

Cancro: il rapporto con la vostra anima gemella tornerà a farsi movimentato e piacevole secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

La Luna tornerà a sorridervi, e insieme a Venere anche voi cuori solitari potrete sperare in momenti più dolci. Anche nel lavoro sarete più concentrati e fortunati, grazie a Giove, ora in sestile dal segno del Toro. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Giove nel segno del Toro potrebbe rendere più complicata la vostra vita professionale.

Alcuni progetti non stanno andando come sperate, e potreste prendere in considerazione un piano di riserva. In amore la Luna si metterà contro di voi e, single oppure no, sarà opportuno non riversare tutte le vostre preoccupazioni e frustrazioni nei confronti della persona che amate. Voto - 6️⃣

Vergine: godrete di una relazione di coppia felice e coinvolgente secondo l'oroscopo, merito di stelle che vi sorridono come Venere e la Luna. Anche per voi single sarà più semplice interfacciarvi verso la vostra fiamma. In ambito professionale Giove finalmente vi sorride, e vi darà quella spinta necessaria per conquistare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che migliora in ambito professionale.

Giove non sarà più negativo nei vostri confronti, e riuscirete ad avere le idee più chiare su come portare avanti i vostri progetti. Sul fronte amoroso invece continuerete a trascurare i bisogni del partner a causa di Venere. Dovrete fare più attenzione e non vedere la vostra relazione come un peso. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in cattivo aspetto, potreste mostrare un atteggiamento più eccentrico in questa giornata di mercoledì. Soprattutto in amore, trascurare i vostri familiari per dare maggiore spazio ad amicizie o relazioni poco convincenti potrebbe essere controproducente. Nel lavoro attenzione a Giove e Mercurio in opposizione, che potrebbero rovinare le vostre prestazioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Single oppure no, questo cielo non sarà particolarmente influente, ma vi darà buone occasioni per riuscire a fare colpo verso la persona che amate. In ambito lavorativo perderete il supporto di Giove, e dovrete stare più attenti nello svolgimento dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in trigono dal segno amico del Toro, questa giornata potrebbe rivelarsi adatta per cercare di modificare alcuni lati negativi del vostro carattere e risollevare la vostra vita sentimentale. Miglioramenti in arrivo invece in ambito professionale, grazie a Giove in trigono che vi darà una mano con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale non particolarmente appagante per quanto riguarda i sentimenti, complice la Luna in quadratura dal segno del Toro.

Per rendere più appagante la vostra storia d'amore, dovrete essere in grado di dimostrare i vostri sentimenti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Anche in ambito lavorativo potreste essere in difficoltà, considerato che anche Giove sarà contro di voi. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo che vi darà maggiori soddisfazioni in campo professionale, ora che anche Giove sarà dalla vostra parte. Insieme a stelle come Mercurio, Marte e Saturno, potrete mettere insieme progetti di primo livello. Per quanto riguarda i sentimenti, oltre a Venere, anche la Luna vi darà grandi soddisfazioni. Single oppure no, sarà il periodo perfetto per manifestare senza vergogna i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Voto - 9️⃣