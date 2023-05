L'oroscopo di mercoledì 17 maggio [VIDEO] aiuta a scoprire in che modo le energie delle stelle agiranno sui diversi segni zodiacali per questa giornata. L'Ariete recupererà tutte le energie e la fortuna di cui avrà bisogno, mentre i Pesci saranno portati a riflettere troppo.

Oroscopo di mercoledì 17 maggio: Toro verso nuove emozioni

Ariete: le stelle saranno dalla vostra parte e nel lavoro ci saranno ottime opportunità di crescita. Starà a voi saper cogliere al volo le occasioni fortunate che vi si presenteranno. In amore non abbiate timore di farvi avanti con qualcuno che vi piace.

Toro: tutto procederà senza grandi cambiamenti almeno per quanto riguarda il campo professionale. In amore, invece, potrebbe arrivare una nuova conoscenza destinata a far breccia nel vostro cuore, sempre che siate single.

Gemelli: il nervosismo tornerà a complicare le cose sia al lavoro che in famiglia. Sarete pronti alla discussione e questo si ripercuoterà inevitabilmente sui rapporti con i colleghi e con le persone che vi circondano.

Cancro: qualche preoccupazione a livello professionale non vi permetterà di stare tranquilli, ma nel giro di qualche giorno tutto tornerà al suo posto. In amore arriverà quello di cui avete bisogno, dovrete solo aspettare ancora un po'.

Oroscopo del giorno: Leone fortunato

Leone: la fortuna sarà dalla vostra parte e il consiglio delle stelle è di approfittare del momento favorevole per affrontare delle questioni lasciate in sospeso. Arriveranno belle sorprese anche al lavoro con una possibilità di miglioramento.

Vergine: non sarà una giornata da incorniciare e il malumore prenderà il sopravvento.

Faticherete a restare calmi e per chi vi sta accanto sarà un'impresa non farvi arrabbiare. In questi casi è meglio prendersi una pausa.

Bilancia: potrebbero arrivare delle proposte interessanti, ma bisognerà stare attenti a non fiondarsi in nuove sfide senza aver prima pensato bene alle conseguenze. Valutate i pro e i contro e prendete una decisione in tutta calma.

Scorpione: qualcosa inizierà a cambiare in meglio e questo gioverà al vostro umore che tornerà finalmente sereno. Non ci sono obiettivi che non puoi raggiungere: tutto dipenderà dall'impegno che metterete al lavoro.

Sagittario più sereno al lavoro, Acquario rilassato

Sagittario: arriverà un periodo più stabile al lavoro e questo potrebbe portarvi ad adagiarvi sugli allori, ma sarà meglio non farlo. In amore non mancheranno le discussioni dovute soprattutto al passato, ma non sarà niente di grave.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che l'insicurezza potrebbe di nuovo mettervi i bastoni tra le ruote, ma soltanto voi potete contrastarla. Dovete semplicemente credere di più nelle vostre capacità e i risultati arriveranno.

Acquario: sarà una giornata all'insegna della tranquillità e farete bene a trascorrerla facendo qualcosa che vi fa rilassare. Presto, infatti, arriverà un periodo molto impegnativo che richiederà tutte le energie che avete a disposizione.

Pesci: sarete pensierosi più del solito e non avrete molta voglia di fare. Chiudendovi in voi stessi non risolverete nessuna situazione, ma non farete altro che rimandare il problema rischiando di ingigantirlo con il tempo.