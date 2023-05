L'oroscopo della giornata di sabato 20 maggio prevede il pianeta Plutone iniziare un nuovo percorso, spostandosi nel segno d'aria dell'Acquario, mentre Toro sarà chiaro e determinato in ambito lavorativo. Gemelli potrà contare sulla Luna per mostrare bontà e generosità al partner, mentre Pesci potrebbe non essere sempre così affettuoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 20 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 20 maggio 2023 segno per segno

Ariete: inizierete il fine settimana con il favore della Luna, in sestile dal segno dei Gemelli.

Sul fronte sentimentale, single oppure no, avrete ancora Venere in quadratura, ciò nonostante sarà una giornata più tranquilla per il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non essere troppo istintivi nei vostri progetti per non prendere le scelte sbagliate. Voto - 7️⃣

Toro: periodo sempre più invitante per voi nativi del segno, non solo in ambito amoroso. Venere in sestile vi darà quella fiducia di cui avrete bisogno per sentirvi a vostro agio con la persona che amate e godere di splendidi momenti. Sul fronte professionale l'aiuto di Giove e Mercurio si rivelerà prezioso. Avrete buone idee, e sarete abbastanza chiari e determinati per raggiungere il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato. La Luna in congiunzione vi permetterà di essere più maturi e mostrare il giusto atteggiamento nei confronti del partner. Sul fronte professionale questo cielo vedrà Plutone in trigono dal segno dell'Acquario, che potrebbe dare inizio a un nuovo ciclo vincente.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale eccellente grazie a un cielo davvero favorevole. L'aiuto di Venere vi darà modo di condividere bei momenti con la persona che amate. Anche voi single sarete più romantici, e con un pizzico di fortuna potrete finalmente fare dei passi avanti. Nel lavoro sarà importante saper gestire alcuni progetti per poter raccogliere i risultati sperati.

Voto - 9️⃣

Leone: la Luna non vi darà più noie all'inizio di questo weekend, anzi, vi darà una mano a costruire un buon rapporto con il partner. Se siete single sarete abbastanza affettuosi da saper attirare l'attenzione nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale meglio evitare gli sbalzi d'umore quando qualcosa non va per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà la giornata adatta per condividere in modo disinteressato le vostre emozioni secondo l'oroscopo. Single oppure no, la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe rendere più complicato del solito il vostro rapporto. Un po’ meglio invece il settore professionale grazie a Giove e Mercurio in buon aspetto, oltre che Marte in sestile.

Idee ed energie dunque saranno dalla vostra parte per mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete più collaborativi sul fronte sentimentale grazie alla Luna in Gemelli. Il pianeta dell'amore però rimarrà ancora sfavorevole. Potrete provare a risolvere i problemi tra voi e il partner, ma dovrete dimostrare maturità e non degenerare la discussione. Sul fronte lavorativo potreste essere indietro con alcune mansioni, ma con questo cielo non sarete nelle condizioni ideali da riuscire a recuperare. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale migliore rispetto alle giornate precedenti. Godrete di una relazione di coppia più gradevole, soltanto se sarete disposti ad ammettere i vostri errori e dimostrando impegno e maturità nel voler vivere una storia d'amore migliore.

Sul fronte professionale non abusate della vostra posizione. Se un collega ci rimette infatti, potreste ritrovarvi a dover risolvere discussioni spinose. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, con la Luna in opposizione dal segno dei Gemelli faticherete a essere romantici nei confronti della vostra fiamma. Meglio dunque non chiedere troppo in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi bene con i vostri progetti, ma considerata questa situazione delicata, sarà necessario non poggiarsi sugli allori. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo poco convincente sul fronte amoroso. La Luna ha terminato il suo passaggio nel segno del Toro, lasciando spazio a Venere opposta.

Non sempre dunque sarete dell'umore adatto da poter condividere le vostre emozioni e i vostri pensieri. Sul fronte professionale potrete contare su Giove e Mercurio in buon aspetto per dimostrare tutto il vostro potenziale. Voto - 6️⃣

Acquario: l'arrivo di Plutone nel vostro segno zodiacale potrebbe dare inizio a un nuovo percorso professionale per voi nativi del segno. Certo, Mercurio e Giove in quadratura continueranno a mettervi in difficoltà, per cui sarà importante non dare nulla per scontato. In amore la Luna vi darà una mano con la vostra vita sentimentale, che potrebbe rivelarsi più interessante. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, potreste non essere così affettuosi nei confronti del partner, nonostante Venere sia in posizione favorevole. Un po’ meglio sul fronte professionale, grazie al sostegno di stelle come Marte, Mercurio e Giove, che vi spingeranno a dare sempre il meglio di voi. Voto - 7️⃣