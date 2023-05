Nella giornata di domenica 21 maggio 2023, l'Oroscopo vedrà eccezionalmente il segno dello Scorpione alla prima posizione in amore, mentre i Pesci ritroveranno la vitalità e le energie di cui hanno bisogno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 21 maggio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di domenica, segno per segno: Scorpione al 'top' in amore

1° Scorpione: la vostra storia d'amore potrebbe avere dei risvolti interessanti, così come qualche amicizia potrebbe arrivare ad una perfetta intesa. Secondo l'oroscopo l'impegno che ci avete messo sul lavoro potrebbe finalmente regalarvi i frutti e farveli utilizzare al meglio.

2° Pesci: ritroverete la vitalità con una energia che vi sprizzerà da tutti i pori. Secondo l'oroscopo questa giornata potreste fare molti più progetti di quanti pensiate. Avrete anche molte opportunità di fare delle sorprese alla persona amata, magari in serata ci sarà una atmosfera molto più intima.

3° Vergine: avrete molto tempo per voi stessi che potrete utilizzare come più vi piace, regalandovi anche dello shopping che con tutta probabilità potrebbe costituire una distrazione più che efficace contro lo stress e tutto ciò che vi ha infastidito nell'ultima settimana.

4° Cancro: finalmente andrete incontro a chiarimenti di cui non avete potuto occuparvi nel corso della settimana, forse a causa di forza maggiore.

Secondo l'oroscopo arrivare a qualche traguardo professionale ora potrebbe essere una cosa molto più concreta rispetto ad una semplice idea.

Leone impegnato

5° Leone: questa giornata di domenica potrebbe essere un po' impegnativa, anche se sarete quasi esclusivamente in ambiente domestico. Secondo l'oroscopo avrete qualche bella emozione con il partner che vi darà anche degli spunti interessanti per trascorrere la serata in allegria.

6° Toro: qualche accenno di stanchezza sicuramente non riuscirà a fermarvi, per cui stando con voi non mancheranno altre novità a profusione che con tutta probabilità potrebbero anche essere efficaci contro qualche sfida più tenace del solito. Secondo l'oroscopo potreste avere anche qualche piccola sorpresa da una amicizia importante.

7° Acquario: sicuramente il vostro impegno per riappacificarvi con qualcuno di importante per la vostra vita sarà qualcosa di cui non potrete fare assolutamente a meno. L'ambito professionale potrebbe darvi qualche piccola gioia, o qualche piccolo guadagno.

8° Bilancia: se la vostra situazione amicale avrà una bell'aspetto, quello sentimentale potrebbe darvi dei grattacapi molto importanti e significativi. Secondo l'oroscopo non ci sarà niente che non possiate fare sul piano professionale, eccetto qualcosa per cui sarà molto più conveniente farvi aiutare dalla squadra.

Sagittario bisognoso di una pausa

9° Gemelli: farete una grande impresa nel superare una sfida particolarmente ostica, ma al tempo stesso le energie potrebbero venire a mancare a causa di qualche segnale che preannuncerà una pausa piuttosto forzata, anche se necessaria.

10° Sagittario: prendervi più cura di voi potrebbe essere una mossa da prendere in considerazione, soprattutto se siete stanchi e avete bisogno di staccare un po' la spina. La successiva rigenerazione potrebbe fare bene non solo a voi ma anche alle persone che vi circondano.

11° Ariete: avrete molti impegni a cui adempiere, per cui non sempre avrete del tempo per voi stessi oppure per le persone che vi circondano. Fare però qualche piccolo strappo alla regola, anche vedere un film in serata, potrebbe essere davvero ottimo per la vostra mente.

12° Capricorno: dovrete fare in modo da ritagliare del tempo per poter dare modo alla vostra routine di fermarsi un attimo. In serata gli impegni potrebbero riprendere a tutto spiano, per cui sarebbe meglio prepararsi per ridare al vostro corpo una carica energetica notevole.