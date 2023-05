L'oroscopo della giornata di sabato 27 maggio vedrà i nativi Pesci alle prese con la Luna in opposizione, che invece favorirà i nativi Vergine a vivere una relazione migliore. Ariete dovrà dimostrare più determinazione, non solo al lavoro, mentre Scorpione avrà a cuore le persone più care. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 27 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 27 maggio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna lascerà il segno del Leone all'inizio di questo fine settimana e di questa giornata di sabato. Se siete riusciti a dimostrare maturità verso il partner, questa giornata non sarà così male, anche se sarà comunque importante non superare certi limiti.

Nel lavoro dimostrerete coerenza e una certa voglia di fare grazie a Marte, ma in quanto a idee, e soprattutto determinazione, dovrete migliorare. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in miglioramento in questa giornata di sabato. La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine, e insieme a Venere, in sestile dal segno del Cancro, le emozioni non mancheranno tra voi e la persona che amate. Anche nel lavoro sarete messi bene grazie a questo cielo che vi metterà nelle giuste condizioni per centrare importanti successi. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che si complicherà nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà la Luna in quadratura a mettervi in difficoltà e causare qualche malinteso.

Sul fronte professionale avrete buone abilità e competenze, ma non dovrete essere così puntigliosi, soprattutto nei confronti dei vostri colleghi, qualificati tanto quanto voi. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Questo cielo vi darà dunque ancora ottime occasioni per dimostrare il vostro amore nei confronti della vostra fiamma.

Se siete single, sfruttate le occasioni d'amore che arriveranno. Nel lavoro sarete a un punto importante della vostra carriera professionale, e con il sostegno di Mercurio e Giove riuscirete nel vostro intento. Voto - 9️⃣

Leone: non godrete più del sostegno della Luna a partire da questa giornata, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, frutto del vostro amore.

Se siete single sarà un buon momento per provare a conoscere nuove persone e capire quale direzione possa prendere la vostra vita amorosa. In ambito professionale dimostrerete sempre un grande impegno in quel che fate, ma quando i risultati non rispecchiano quanto avete fatto, non sarete soddisfatti. Voto - 7️⃣

Vergine: l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale renderà più appagante il vostro rapporto secondo l'oroscopo. Anche voi single sarete dei veri e propri romanticoni, pronti a condividere tutto della vostra vita con le persone a voi più fidate. Sul fronte professionale dimostrerete lucidità e voglia di fare, centrando risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: questo cielo continuerà a non aiutarvi sul fronte amoroso secondo l'oroscopo.

Dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner, ma soprattutto, non dovrete fare un dramma per ogni minino errore. Sul fronte professionale dovrete essere più incisivi in quel che fate. Marte vi darà una mano, ma vi occorreranno anche buone idee. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna finalmente tornerà a favorirvi, e insieme a Venere potrete iniziare bene il fine settimana. Secondo l'oroscopo, farete più attenzione ai desideri e i bisogni del partner, e potrete anche realizzare un suo piccolo sogno. In ambito lavorativo invece dovrete ritrovare la rotta giusta per raggiungere i vostri successi. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale meno appagante del solito in questa giornata di sabato. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno della Vergine farete fatica a essere romantici.

Per quanto riguarda il lavoro invece ci sarà Marte a darvi una mano con i vostri progetti, aiutandovi nella vostra scalata verso il successo. Voto - 6️⃣

Capricorno: godrete di un cielo più stellato all'inizio di questo fine settimana. Secondo l'oroscopo, la Luna vi darà una mano con le vostre faccende sentimentali, anche se con Venere in opposizione non potrete pretendere troppo. Sul fronte professionale sarete abbastanza decisi, con le idee giuste per mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale più appagante in questo periodo, ora che la Luna navigherà in posizioni migliori. In ogni caso, single oppure no, siate cauti nei confronti della persona che amate. Nel lavoro meglio non prendere decisioni affrettate, considerato che Mercurio e Giove potrebbero portarvi fuori strada.

Voto - 7️⃣

Pesci: ci saranno degli ostacoli da superare in questa giornata di sabato in amore, colpa della Luna in opposizione dal segno della Vergine. La vostra sicurezza in amore potrebbe venire meno, e parlarne con il partner potrebbe essere una buona idea. Nel lavoro invece sarete abbastanza sicuri di ciò che farete, ottenendo i risultati desiderati. Voto - 7️