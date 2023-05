Nel fine settimana che intercorre fra il 27 e il 28 maggio 2023, l'Oroscopo della fortuna renderà possibile il ritorno alle prime posizioni per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre il Leone avrà una situazione relativamente tranquilla sul piano professionale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend: occasioni per Toro

1° Toro: si presenteranno occasioni imperdibili sul piano lavorativo, perché ora la fortuna giocherà tutte le carte a sua disposizione, secondo l'oroscopo. La carriera subirà un'ottima impennata grazie ai progetti che sono stati sviluppati grazie alla vostra creatività.

Il tempo libero sarà dedicato allo sport.

2° Gemelli: la vostra intelligenza raggiungerà dei picchi elevati e ora avrete molteplici occasioni di dimostrare il vostro valore. Secondo l'oroscopo avrete gli strumenti giusti per valorizzare dei progetti che finora avete sempre tenuto nel cassetto e che non avete mai avuto il coraggio di esporre.

3° Leone: avete raggiunto una concentrazione ottimale che potrebbe essere di enorme aiuto per le questioni burocratiche, mentre gli affari stanno conoscendo dei miglioramenti significativi che vi porteranno a dei guadagni extra. Sarete dei punti di riferimento per gli altri colleghi.

4° Pesci: vi sentirete forti e carichi, consapevoli di aver fatto il vostro dovere.

Nonostante ci sia ancora molto da fare per voi, non perderete di vista l'ottimismo che in questo periodo sta davvero facendo la sua parte sul piano emotivo. Si faranno largo molte altre interazioni sul lavoro.

Bilancia energico

5° Acquario: non avrete pesi notevoli sulle spalle che necessitano di essere risolti il prima possibile, anzi, su alcuni potreste anche considerare l'idea di procrastinarli.

Darvi da fare in questo fine settimana sarà come avere un compito da eseguire per voi stessi, e non doveri nei confronti di altri.

6° Bilancia: le energie saranno quelle che più di ogni altra cosa vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi senza troppi sforzi. Pensare di preparare il terreno per altri progetti potrebbe darvi la spinta necessaria per osare qualche impresa o esperienza di cui poi andrete decisamente fieri.

7° Capricorno: ci saranno delle modifiche sostanziali al vostro lavoro ma soprattutto saranno necessari dei cambiamenti sul vostro modo di agire con la squadra di lavoro. Avrete qualche bell'affare che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare. Sarete molto più determinati nella giornata di domenica.

8° Scorpione: fare attenzione allo stress in questo momento potrebbe essere davvero salvifico per il vostro fisico, ma anche per la vostra mente. Secondo l'oroscopo potreste scoprire situazioni non del tutto conformi al vostro modo di agire, ma allo stesso tempo avrete un forte supporto dalla vostra squadra lavorativa.

Ariete volenteroso

9° Ariete: sarete ben disposti a fare molto lavoro e a dedicarvi alle vostre passioni.

Farete dei passi in avanti con la carriera, regalandovi delle emozioni da soli, anche senza l'aiuto di una fortuna che talvolta potrebbe farvi qualche piccolo scherzetto. Avrete una energia davvero notevole nella giornata di sabato.

10° Cancro: si aprirà uno scenario praticamente all'insegna del riposo e della voglia di fare qualche piccolo strappo alla regola che sicuramente vi servirà per gli impegni futuri. Secondo l'oroscopo farvi aiutare in qualcosa in cui non siete esattamente degli esperti vi farà più che onore.

11° Sagittario: vi sentirete disposti ad impegnarvi al massimo per raggiungere i vostri scopi, ma al momento la situazione potrebbe apparire alquanto ferma e non esattamente positiva nemmeno per il fattore dei guadagni.

Secondo l'oroscopo dovreste prendervi una pausa da tutto e da tutti per poter ricaricare le batterie.

12° Vergine: la stanchezza purtroppo potrebbe prendere il sopravvento su molti progetti decisamente fortunati per il vostro segno. Ascoltare musica rilassante ed evitare di pensare troppo al lavoro adesso potrebbe avere un effetto decisamente benefico per voi.