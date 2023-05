La giornata di martedì 16 maggio 2023 presenterà l'Oroscopo dalla parte dei segni di terra, soprattutto per il Vergine e il Toro. L'ariete sarà finalmente alle prime posizioni dopo tanto tempo, Ci saranno ottimi affari per i Pesci e una grande fortuna inaspettata per il Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per martedì, segno per segno.

L'oroscopo di martedì: novità eccezionali per Vergine

1° Vergine: sarete portatori di novità e di una straordinaria capacità di risolvere le problematiche legate al mondo del lavoro. Secondo l'oroscopo avrete anche una carica energetica che vi permetterà di fare tante cose in poco tempo, per cui la perseveranza sarà tutto.

2° Toro: i progetti potrebbero essere fonte di guadagno, insieme a quegli affari che con il trascorrere del tempo stanno facendo la loro bella figura. Secondo l'oroscopo, l'amore sta facendo dei passi da gigante, soprattutto per le coppie che sono appena sbocciate.

3° Ariete: avrete la possibilità di essere voi stessi e di cambiare anche alcuni aspetti della vostra storia che probabilmente vi hanno stancati. Aprirsi a nuove amicizie sarà un ottimo metodo per scacciare quei residui di malumore che avete ancora in corpo.

4° Pesci: farete davvero degli ottimi affari che, con il passare del tempo, vi daranno dei risultati soddisfacenti. Le energie potrebbero subire un incremento che con tutta probabilità renderanno il vostro umore decisamente più sollevato rispetto alle giornate precedenti.

Cancro fortunato

5° Cancro: una bella fortuna potrebbe fare capolino nella vostra giornata, dandovi delle occasioni perfette per poter guadagnare con gli affari che avete a disposizione. Avrete anche un po' di sentimentalismo eccessivo nei confronti del partner, secondo l'oroscopo.

6° Scorpione: finalmente si darà l'avvio a qualche miglioramento nell'interazione con l'ambiente lavorativo, e con la fortuna che sarà a portata di mano anche con l'amore si sistemeranno anche alcune faccende che si stanno trascinando per molto tempo a questa parte.

7° Capricorno: se sul lavoro sarete aperti alle nuove esperienze, con l'amore state camminando su un sentiero abbastanza accidentato. Con le amicizie si apriranno spiragli di dialogo che contribuiranno a fare di voi delle persone molto più disponibili di quanto la gente pensi.

8° Acquario: finalmente il buonumore potrebbe essere una prerogativa importante nella vita quotidiana in questo momento.

Secondo l'oroscopo, dovreste affrontare delle sfide che potrebbero mettervi sotto pressione nel corso della serata.

Gemelli nostalgico

9° Gemelli: avrete ancora qualche nostalgia di una faccenda passata che ancora non riesce a togliersi dalla vostra testa. Distrarvi in questo momento potrebbe dare l'avvio a nuove emozioni, ma soprattutto a nuovi progetti che potrebbero essere molto produttivi per le vostre finanze.

10° Leone: dovrete portare molta pazienza nei confronti della famiglia, specialmente se sta attraversando un momento non esattamente tranquillo. Fare in modo che le cose si sistemino prima che ci siano altre discussioni potrebbe essere un metodo per mettere fine alle diatribe.

11° Bilancia: in amore ci saranno troppi tentennamenti, per cui prendere una decisione che ora riguarderà soltanto voi stessi sarà da prendere in considerazione.

Secondo l'oroscopo fare attenzione alle faccende lavorative vi renderà evitabile qualche errore.

12° Sagittario: stavolta dovrete necessariamente evitare sforzi per la vostra salute ma anche delle discussioni per salvaguardare alcuni rapporti di amicizia. Avere pazienza facendo qualche sacrificio con le spese vi aiuterà a fare qualcos'altro che vi sarà molto più necessario.