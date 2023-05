L'oroscopo di lunedì 15 maggio spiega quale sarà l'influsso delle stelle su tutti i segni zodiacali. I Pesci saranno particolarmente sensibili ed empatici, mentre il Sagittario tornerà a essere ottimista e avventuroso.

Oroscopo di lunedì 15 maggio: Toro agitato

Ariete: l'energia positiva tornerà a caratterizzare le vostre giornata e questa settimana partirà al massimo della forma. Non esitate a prendere l'iniziativa e dare vita a nuovi progetti, perché se vi impegnerete raggiungerete vette altissime.

Toro: sarete un po' agitati e questo potrebbe ostacolare il vostro operato.

Potrebbero arrivare delle proposte interessanti che riguardano il lavoro e avrete l'opportunità di dimostrare il valore delle vostre capacità, ma mantenete la calma.

Gemelli: gli artisti saranno baciati dalla fortuna e dalla creatività. Nuovi successi iniziano a comparire all'orizzonte e la corsa per raggiungerli è in discesa. In amore seguite il vostro intuito e sarà molto difficile sbagliare.

Cancro: le emozioni saranno la priorità di questo lunedì di maggio e vi darete da fare per consolidare i rapporti e crearne di nuovi. Se ci sono dei chiarimenti lasciati in sospeso, questo è il momento giusto per affrontarli.

Oroscopo del giorno: tempo di riflessioni per la Vergine

Leone il rinnovamento sarà al centro dei vostri pensieri e ci saranno tante occasioni da prendere al volo per sfoderare il carisma che non vi manca.

In questa giornata l'unico ostacolo potrebbe essere la vostra insicurezza.

Vergine: tornerete a riflettere e a fare bilanci, ma questa fase durerà poco, dovete solo capire quello che desiderate davvero. In coppia sarete un po' assenti e la persona amata ne risentirà, ma ormai ha imparato a conoscervi.

Bilancia: avete bisogno di lavorare su voi stessi per trovare il giusto equilibrio nelle relazioni.

Siete stanchi di dare senza ricevere abbastanza e questa potrebbe essere la giornata giusta per selezionare le amicizie.

Scorpione: la passionalità sarà dalla vostra parte e in coppia ci sarà un'armonia che non si vedeva da tempo. In campo professionale sarete aperti a nuove sfide e non vi mancherà il coraggio di intraprendere strade sconosciute.

Capricorno orientato verso la stabilità, Acquario desideroso di novità

Sagittario: sarete energici e curiosi. Le vostra voglia di viaggiare verso nuove mete tornerà dopo un periodo di stasi. Anche se non avrete la possibilità di spostarvi fisicamente, il pensiero sarà attratto da nuove possibilità.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia l'inizio di un periodo molto sereno e senza scossoni. Avrete bisogno di stabilità e la avrete. I vostri progetti saranno a lungo termine e orientati verso la sicurezza e il successo.

Acquario: sarete brillanti e creativi e questo vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. Se siete in coppia vi sentirete stretti e avrete voglia di evadere, mentre i single saranno baciati dalla fortuna e aperti a nuove interessanti conoscenze.

Pesci: la sensibilità vi renderà un punto di riferimento prezioso per gli altri, ma sentirete il bisogno di ricevere altrettanta comprensione. Al lavoro tutto procederà senza grandi ostacoli, anche se gli affari non saranno la vostra priorità.