L'oroscopo del 16 maggio 2023 è pronto a divulgare le previsioni giornaliere sui 12 segni dello zodiaco. I nati sotto il segno del Leone dovranno dare un po' di fiducia alla persona amata, mentre quelli del Cancro potrebbero raggiungere traguardi interessanti sul lavoro.

Di seguito approfondiamo le previsioni giornaliere con le pagelle dei vari segni.

Previsioni zodiacali del 16 maggio: i primi sei segni

Ariete – Desidererete essere in compagnia con la persona amata, fate del tutto per trascorrere più tempo possibile con lei. Ci potrebbe essere qualche problema sul lavoro, cercate di risolvere tutto con il massimo impegno.

Voto: 6,5

Toro – Soddisfazioni in arrivo dal punto di vista sentimentale, dovete solamente non farvi scappare le occasioni che vi capiteranno. Nel lavoro provate a mettere tutta l'energia possibile, che in questo momento è veramente tanta. Voto: 7

Gemelli – In amore potreste esaudire gran parte dei desideri della vostra dolce metà, sarà una giornata che dedicherete a lei e al vostro amore. Sul lavoro avrete voglia di andare oltre e non fermarvi alla superficie, la vostra ambizione verrà premiata. Voto: 9

Cancro – Avrete voglia di pianificare con il vostro partner alcune attività future e questo vi riempirà immensamente di gioia. Per quel che riguarda la vostra attività lavorativa risulterete essere ottimisti verso i traguardi da raggiungere.

Voto: 7,5

Leone – La vostra dolce metà vi chiede fiducia, non fategliela mai mancare e cercate di supportarla in qualsiasi modo. Staccate un pochino dal lavoro ed evitate di accumulare stress e stanchezza in eccesso. Voto: 6,5

Vergine – Potreste avere necessità di trascorrere del tempo in tranquillità con la vostra famiglia, fatelo senza pensare ad altro.

Il lavoro potrebbe provocarvi un po' di stanchezza, soprattutto mentale. Voto: 6,5

Predizioni astrologiche del 16 maggio: le restanti votazioni

Bilancia – La persona amata potrebbe pretendere da voi una maggiore chiarezza. Siate schietti se avete dentro qualcosa che vi disturba. Per quel che riguarda il lavoro, tendete la mano ad un collega che si trova in difficoltà.

Voto: 6

Scorpione – Potreste aver bisogno di un colloquio con il vostro partner per chiarire alcuni aspetti della vostra relazione amorosa. Se il vostro lavoro non vi soddisfa più, cercate qualcosa che vi stimoli maggiormente. Voto: 6

Sagittario – Non fatevi prendere da polemiche inutili, pensate solo a stare bene insieme al vostro attuale partner. Mettete le vostre idee al servizio dei vostri superiori, ne risulteranno particolarmente soddisfatti. Voto: 6

Capricorno – Cercate di distrarvi, passate del tempo con gli amici più cari e per un giorno mettete da parte la vostra relazione sentimentale. Sul lavoro sarete più sereni e potrete prendere delle decisioni in maniera ragionevole. Voto: 6,5

Acquario – Non siate troppo permalosi e accettate anche alcune critiche, la vostra dolce metà lo fa esclusivamente per il vostro bene.

Per quel che riguarda il lavoro avrete voglia di sperimentare mondi professionali diversi. Voto: 6

Pesci – Fatevi supportare dalla persona amata in alcune vostre importanti scelte, non abbiate timore di chiedere aiuto. Sul lavoro cercate di operare in piena sintonia con i vostri colleghi, ne beneficerà l'attività in generale. Voto: 6