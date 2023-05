Nella giornata di sabato 20 maggio 2023, l'Oroscopo vedrà protagonista indiscusso il segno del Vergine, seguito a ruota da quello del Pesci. In ribasso, si riscontreranno i segni del Sagittario e del Capricorno. La Bilancia sarà inaspettatamente riflessiva.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di sabato, segno per segno: Vergine al 'top'

1° Vergine: i risultati che avete raggiunto potrebbero comportare delle ore in più da dedicare a voi e alle persone amate. Secondo l'oroscopo anche il lavoro potrebbe avere degli effetti non solo creativi, ma anche inaspettatamente rigeneranti per il fisico e per la mente.

2° Pesci: risvegliare delle sensazioni in voi potrebbe spronarvi a fare sempre di più, sia per la famiglia che per il lavoro. Ora come ora, avrete un dinamismo che porterà non solo produttività ma anche delle idee del tutto originali e piene di potenziale per i guadagni di questa giornata.

3° Leone: la spinta che avrete in amore potrebbe portarvi ad una passionalità molto forte e che ora potrebbe anche combaciare con una sensazione nuova fatta di responsabilità positive. Sarà il momento di fare qualche passo in avanti non solo in amore, ma anche in una amicizia a cui tenete particolarmente.

4° Toro: sempre attivi. Sicuramente non vi manca lo spirito di iniziativa, e nella giornata di sabato potreste fare davvero mille progetti, e tutti destinati ad essere ottimali e a portare risultati grandiosi.

Con il partner arriverete ad una affinità davvero forte e resistente a qualunque tempesta.

Gemelli perspicace

5° Scorpione: gli impegni vi terranno decisamente attivi e consci di un senso della squadra del tutto nuovi. L'interazione in questo momento potrebbe essere vitale per alcuni progetti che arriveranno finalmente a conclusione alla fine della giornata di sabato, e molti anche senza un particolare sforzo.

6° Gemelli: la perspicacia farà parte della vostra giornata, soprattutto con alcuni progetti su cui avete lavorato tanto e che adesso potrebbero essere determinanti per la vostra carriera. Secondo l'oroscopo avrete anche a che fare con una bella esperienza romantica con la persona amata.

7° Bilancia: fare qualche riflessione sulla vostra storia d'amore potrebbe portarvi a una conclusione che costituirà un vero e proprio atto liberatorio.

Secondo l'oroscopo, sul lavoro ci sarà una cooperazione molto più florida e produttiva, e con tutta probabilità anche una situazione amicale molto più distesa.

8° Ariete: aggirare qualche piccolo ostacolo per il vostro rendimento professionale potrebbe essere una mossa che, per quanto azzardata, potrebbe anche essere salvifica per le vostre finanze. Dovrete essere pronti ad avere altro lavoro in aggiunta nel pomeriggio.

Acquario introverso

9° Cancro: avrete un atteggiamento di sfida che con tutta probabilità potrebbe essere deleterio per qualche rapporto in famiglia che di per sé si sta già danneggiando, ma al tempo stesso potreste risolvere con una chiacchierata chiarificatrice, secondo l'oroscopo.

10° Acquario: farete un po' di fatica ad avviare qualche nuova relazione, ma anche qualche amicizia, per cui il consiglio di questa giornata sarà quello di confidare di più nelle vostre capacità e nell'avvio di dialoghi che possano essere un ausilio nell'espressione.

11° Capricorno: farete qualche piccolo inciampo che dovrà essere al più presto riparato per dare nuova linfa alla vostra professione, mentre con gli affetti si sta creando un clima di disagio che con un po' di buona volontà potrebbe essere facilmente debellato.

12° Sagittario: ci saranno molteplici imprevisti che potrebbero essere molto negativi per le relazioni interpersonali. Dovreste avere dei momenti di svago che potrebbero risollevarvi da una situazione emozionale decisamente critica. La salute dovrà essere salvaguardata.