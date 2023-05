L'oroscopo dal 22 al 28 maggio 2023 è pronto a fornire alcune indicazioni utili riguardanti la settimana che si troveranno di fronte i 12 segni dello zodiaco.

I nati sotto il segno del Sagittario mostreranno una grande tenacia, mentre quelli della Vergine potrebbero avere dei dubbi lavorativi.

Di seguito approfondiamo le previsioni della settimana con le pagelle dei vari segni.

Previsioni zodiacali dal 22 al 28 maggio: i voti dei primi sei segni

Ariete – Non avrete più voglia di discutere con la persona amata e cercherete la via del dialogo per risolvere alcune problematiche.

Per quel che riguarda il lavoro sarete particolarmente brillanti e avrete un'energia mai vista. Voto: 6,5

Toro – Sfruttate la settimana per ritrovare un po' di serenità con il vostro partner, le cose andranno meglio e sarete di nuovo felici. Sul lavoro siate maggiormente concentrati e preparatevi al meglio per una nuova attività. Voto: 6,5

Gemelli – L'amore sarà centrale nella vostra settimana, risulterete essere romantici e totalmente comprensivi nei confronti del vostro partner. Bene anche l'aspetto lavorativo, sarete ben ripagati per l'attività svolta. Voto: 7,5

Cancro – Se avete ancora il cuore libero potrebbe essere una settimana importante per incontrare una persona da conoscere più a fondo.

Per quel che riguarda il lavoro non ci saranno grandi scossoni, non prendete però sotto gamba alcune cose. Voto: 7

Leone – Risolvete qualcosa che avete in sospeso con la vostra dolce metà, non rimandate troppo e quando si presenterà l'occasione agite. Sul lavoro potreste essere costretti ad un sacrificio supplementare, valutate se ne vale realmente la pena Voto: 6

Vergine – Potreste valutare l'opportunità di una nuova avventura sentimentale, fate solo ciò che vi fa stare realmente bene.

Per quel che concerne il lavoro comincerete ad avere dei dubbi sulla fattibilità di un progetto a voi assegnato. Voto: 6,5

Predizioni astrologiche dal 22 al 28 maggio: le restanti pagelle

Bilancia – La vostra relazione di coppia sta finalmente funzionando, cercate di continuare così e rimanete equilibrati nei vostri comportamenti.

Il lavoro vi potrebbe dare qualche soddisfazione, a patto che darete il via libera a qualche rinuncia. Voto: 7

Scorpione – Siate più calmi in amore e non fatevi prendere troppo dalla smania di voler ottenere tutto e subito, moderazione e ragione saranno le vostre armi in più. Per quel che riguarda il lavoro continuate per la strada da voi intrapresa. Voto: 6,5

Sagittario – In amore sarete particolarmente propensi al dialogo, la vostra tenacia vi aiuterà e riuscirete a risolvere un problema importante. Sul lavoro avrete la possibilità di presentare una vostra idea ai superiori. Voto: 7,5

Capricorno – Provate a trascorrere più tempo con la persona amata, inventatevi qualcosa che possa davvero fare colpo su di lei.

Il lavoro vi potrebbe costringere a qualche turno davvero proibitivo, cercate di tenere botta. Voto: 6,5

Acquario – Per voi non sarà facile accontentare completamente la vostra dolce metà, chiedetevi solamente se ne vale la pena. Sul lavoro siate più concilianti nei confronti dei vostri colleghi, potrebbero tornarvi utili. Voto: 6,5

Pesci – In amore non avrete grossi tentennamenti e procederete in maniera tranquilla e soddisfacente. Per quel che concerne il lavoro cercate qualcosa di maggiormente remunerativo. Voto: 6