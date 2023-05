L'oroscopo del 18 maggio 2023 è pronto a fornire alcune indicazioni utili riguardanti la giornata che si troveranno di fronte i 12 segni zodiacali.

I nati sotto il segno del Toro saranno particolarmente equilibrati, mentre quelli del Leone dovranno essere maggiormente sinceri.

Di seguito approfondiamo le previsioni del giorno con le pagelle dei vari segni.

Previsioni zodiacali del 18 maggio: i voti dei primi sei segni

Ariete – Non avete mollato la presa e l'obiettivo è stato raggiunto, la persona sulla quale avevate puntato le attenzioni sarà finalmente vostra.

Sul lavoro lasciate stare i voli pindarici e rimanete con i piedi ben saldi in terra. Voto: 7,5

Toro – In amore sarete ricompensati dalla vostra sagacia e dall'equilibrio che dimostrerete di possedere nei confronti della persona amata. Per quel che riguarda il lavoro dimostrate di avere quelle doti che in troppi mettono in dubbio. Voto: 7

Gemelli – Continuate a stare vicini alla vostra dolce metà, è un momento in cui non le gira tutto come dovrebbe. Sul lavoro non andate oltre le vostre forze, potreste risentirne fisicamente e moralmente. Voto: 6,5

Cancro – Mettete da parte l'istinto e usate la ragione, vedrete che tutto vi sarà più chiaro e si risolverà più facilmente. Prendetevi qualche giornata di riposo e cercate di estraniarvi dalle intricate situazioni lavorative .

Voto: 6

Leone – Siate schietti e sinceri con la persona amata, tanto prima o poi le cose si vengono a sapere visto che le bugie hanno le gambe corte. Sul lavoro state maggiormente concentrati e pensate al vostro futuro. Voto: 6

Vergine – Cercate di trascorrere una serata all'insegna della tranquillità e del calore familiare, farà molto bene al vostro animo.

Alcune vostre idee potrebbero essere vincenti, non siate titubanti e agite. Voto: 7

Predizioni astrologiche del 18 maggio: le restanti pagelle

Bilancia – Non portate avanti a tutti i costi una vostra posizione che vi mette in conflitto con il vostro partner, a volte bisogna accettare anche dei compromessi. Anche con alcuni colleghi potreste aver bisogno di chiarire degli aspetti della vostra vita professionale.

Voto: 6

Scorpione – Nella giornata di oggi risulterete essere particolarmente magnetici e seducenti, non perdete per nulla al mondo il vostro fascino. Sul lavoro cercate di fare il vostro e non spingetevi oltre le vostre possibilità. Voto: 7,5

Sagittario – La vostra sensibilità colpirà molto la vostra dolce metà che capirà di poter contare sempre sul vostro supporto. Sul lavoro siate responsabili di ciò che vi compete, non prendetevi altri oneri. Voto: 7

Capricorno – In amore dovrete essere più decisi oppure rischiate di perdere delle opportunità particolarmente interessati. Per quel che riguarda il lavoro potreste ricevere delle offerte davvero stimolanti. Voto: 6,5

Acquario – Farete colpo sulla persona che vi sta particolarmente a cuore, evitate però di girarci troppo intorno e andate dritti verso l'obiettivo.

Lasciate per un attimo da parte il lavoro e pensate al vostro benessere fisico. Voto: 7

Pesci – Il nervosismo non porta da nessuna parte, controllatevi e non rischierete una rottura insanabile con la persona amata. Sul lavoro riuscirete a ricucire uno strappo che sembrava irrisolvibile. Voto: 6