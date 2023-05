L'Oroscopo della giornata di giovedì 18 maggio vedrà i nati del Scorpione molto nervosi sul fronte professionale a causa della Luna in opposizione, mentre l'Ariete non dovrà avere troppa fretta nelle proprie mansioni professionali. Passione e romanticismo domineranno nella vita dei nati del Cancro, mentre per il Leone non sarà facile prendere certe decisioni.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di giovedì 18 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 18 maggio 2023 segno per segno

Ariete: con questo cielo così spoglio di pianeti a favore, vi sentirete disorientati, soprattutto al lavoro, incapaci di prendere la giusta decisione per i vostri progetti.

Cercare il confronto con chi ne sa più di voi potrebbe esservi d'aiuto, ma soprattutto, non siate frettolosi. In amore meglio non proporre argomenti che potrebbero soltanto far innervosire il partner e portare ulteriori litigi. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale solida in questa giornata di giovedì. Vi sentirete davvero bene insieme alla vostra anima gemella, con la Luna e Venere che vi daranno quella spinta, quel coraggio a farvi avanti. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero rivelarsi azzeccatissime per i vostri progetti, merito della posizione favorevole di Giove e Mercurio. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Sarà un cielo abbastanza sereno per provare a costruire un rapporto piacevole con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda e terza decade.

In ambito lavorativo il successo dovrete essere in grado di meritarvelo, ma voi sarete disposti a fare sacrifici pur di arrivarci. Voto - 8️⃣

Cancro: passione e romanticismo saranno al centro della vostra vita grazie a Venere nel segno. La Luna in sestile poi, porterà quella maturità di cui avrete bisogno per poter vivere una relazione stabile.

Sul fronte professionale Mercurio e Giove saranno due alleati importanti per rimanere concentrati sui vostri obiettivi più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Leone: con Giove e Mercurio entrambi in quadratura dal segno del Toro, non sarà facile prendere certe decisioni professionali. I vostri obiettivi sono ambiziosi, ma in questo modo sarà difficile raggiungerli.

Anche in amore dovrete avere pazienza per il momento, considerata la Luna in quadratura. In questo caso però, sarete in grado di riprendervi già dalle prossime ore. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale valida nel corso di questa giornata di maggio grazie alla Luna e Venere. Nelle prossime ore però l'astro argenteo sarà in quadratura, dunque bilanciate bene il vostro rapporto con il partner. Nel lavoro il sostegno di Giove e Mercurio, in trigono dal segno del Toro, sarà di grande aiuto per mettere a segno progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo un po’ anonimo per voi nativi del segno a causa di questo cielo. Anche se il vento sta lentamente cambiando a vostro favore, dovrete fare i conti con una relazione di coppia con tante incertezze e un lavoro che non sembra più darvi garanzie.

Avrete bisogno di ritrovare la vostra direzione, e con impegno e pazienza, ci riuscirete. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in opposizione dal segno del Toro porterà un po’ troppo nervosismo in voi secondo l'oroscopo. Soprattutto in amore, potreste allontanarvi dalle persone che amate in favore di altre. Dovrete comprendere però se le scelte che state prendendo sono effettivamente quelle giuste. Sul fronte professionale attenzione a Mercurio e Giove opposti. Alcuni progetti potrebbero subire una battuta d'arresto, complice anche un po’ di pigrizia. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale forse un po’ anonima secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, ma sufficiente per provare a vivere momenti felici insieme alla vostra anima gemella.

Sul fronte professionale dovrete metterci un po’ di creatività e impegno in più in quel che fate se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo più convincente dal punto di vista professionale. Mercurio e Giove vi sorridono, e vi sembrerà possibile finalmente riuscire a mettere insieme progetti migliori. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà dalla vostra parte, ma affinché il rapporto con la persona che amate funzioni, dovrete ancora avere pazienza. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di giovedì non molto entusiasmante per voi nativi del segno. Gli impegni al lavoro non mancheranno, ma non sarete così felici e così carichi come sempre nel portarli avanti. In amore la Luna in quadratura potrebbe farvi prendere scelte affrettate che il partner potrebbe non gradire.

Voto - 6️⃣

Pesci: c'è un quadro astrale eccellente secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna vi sorride, così come il pianeta Venere, e non potrete chiedere di meglio per poter vivere una storia d'amore affiatata, unica. In ambito professionale queste stelle sono a vostro favore. Non vi resta che sfoderare tutte le vostre abilità e impegnarvi per mettere a segno importanti obiettivi. Voto - 9️⃣