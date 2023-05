L'oroscopo dell'11 maggio è pronto a divulgare le previsioni giornaliere sui 12 segni dello zodiaco. I nati sotto il segno del Toro proveranno delle emozioni intense, mentre quelli della Vergine dovrebbero evitare di tenere nascosti i propri sentimenti.

Di seguito approfondiamo le predizioni giornaliere con le pagelle segno per segno.

Previsioni zodiacali dell'11 maggio: i primi sei segni in classifica

Ariete – Cercate di consolidare il rapporto con la persona amata, non fatevi prendere dalla fretta ma datele segnali confortanti. Sul lavoro cercate di essere maggiormente equilibrati e non date troppo in escandescenza, potrebbe essere fatale.

Voto: 6,5

Toro – Potrebbe essere una giornata all'insegna delle emozioni intense, anche il vostro partner seguirà la scia e da tutto ciò usciranno delle vere e proprie scintille. Per quel che riguarda il lavoro usate la vostra intelligenza e il talento che avete in dote per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Voto: 9

Gemelli – Il partner vi vorrebbe più presenti ma voi risulterete essere particolarmente sfuggenti e presi da altre situazioni, non abusatene. Sul lavoro potreste avere qualche difficoltà a digerire alcuni ordini che non gradite assolutamente. Voto: 6

Cancro – Sarete particolarmente propensi ad accettare alcune richieste della vostra dolce metà, a dire il vero non farete molta fatica perché le troverete condivisibili.

Sotto l'aspetto lavorativo dovreste mettere maggiore concretezza per non trovarvi in situazioni non proprio piacevoli. Voto: 6,5

Leone – In amore avrete la possibilità di dimostrare tutta la voglia che avete di raggiungere degli obiettivi concreti insieme al vostro partner, che ovviamente sarà particolarmente coinvolto in tutto ciò.

Per quel che riguarda il lavoro non sforzatevi troppo e state attenti alla stanchezza. Voto: 7

Vergine – Non tenete troppo nascosti i vostri sentimenti, la vostra dolce metà potrebbe comprendere in maniera poco corretta alcuni vostri atteggiamenti. Le idee non vi mancheranno e potreste risolvere un problema lavorativo che vi sta facendo penare molto.

Voto: 6

Predizioni astrologiche dell'11 maggio: le restanti posizioni

Bilancia – Se non siete convinti del vostro rapporto amoroso non andate inutilmente avanti, pensate però molto bene a quello che farete. Alcuni colleghi potrebbe essere particolarmente gelosi del successo che state avendo, cercate di rendere innocuo il loro pensiero. Voto: 7

Scorpione – Non correte il rischio di essere troppo superficiali nella vostra relazione sentimentale, avrete la possibilità di correre ai ripari. Il lavoro vi permetterà di trascorrere dei momenti davvero esaltanti, sarete infatti gratificati per la vostra attività. Voto: 6,5

Sagittario – Dovrete affrontare una discussione complessa con la vostra dolce metà, cercate di utilizzare tutte le armi necessarie per risolvere la problematica.

Sul lavoro non polemizzate troppo con le persone che decidono, non sarebbe un atteggiamento che vi porterebbe serenità. Voto: 6

Capricorno – Sarete molto felici di dedicare il vostro tempo alla persona amata, cercate di sorprenderla invitandola a pranzo. Per quel che riguarda il lavoro potreste ricevere una gradita e sorprendente notizia, siatene orgogliosi. Voto: 7,5

Acquario – Non dimostrerete troppa pazienza nei confronti delle idee altrui e soprattutto il vostro partner potrebbe risentirsi pesantemente, quindi non esagerate con le parole. Il lavoro potrebbe portarvi a effettuare degli straordinari. Voto: 6

Pesci – La dolce metà gradirà molto il vostro tentativo di starle vicino, ma potrebbe preferire restare sola e immergersi nei suoi pensieri, rispettate il suo volere. Sul lavoro sarete presi da un progetto che vi renderà particolarmente soddisfatti di voi stessi. Voto: 6,5